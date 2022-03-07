В Баку проходит Фестиваль работ молодых театральных режиссёров (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе театральных деятелей Азербайджана (СТДА) с 6 по 9 марта в рамках Творческой лаборатории молодых режиссеров проходит фестиваль "Baxış-2", сообщает Trend Life.

По словам председателя СТДА, народного артиста Азера Паши Нематова, деятельность лаборатории молодых режиссеров направлена на практическую помощь в реализации творческих проектов молодых режиссёров, начинающих свой путь в профессии.

Такие проекты - это способ не только познакомиться с молодым поколением режиссеров и драматургов, но и возможности обновления, диалога о будущем театра. Важно быть открытыми к любым жанрам и форматам, разным подходам и методикам, приводящим к созданию авторских театральных эскизов.

В рамках фестиваля представлены работы - Мушфига Алиева "Иллюзионисты" по одноименному произведению Бангта Альфорса, Айлы Османовой "РаскольникOFF" (Федор Достоевский "Преступление и наказание"), Мухаммеда Вердиева "Дуэт одной женщины" (Азиз Несин), Сабины Мамедовой "Ложная мечта" (Джордж Байрон "Каин"), Эльгюна Яхъяева "Человеческий голос" ( Жан Кокто), Пярвиза Мамедова "Кароль" (Славомир Мрожек), Захры Гулиевой "Проклятая свастика" (Захра Гулиева), Имрана Гурбанова "Зимняя ночь" (Акьюз Салих).

По итогам фестиваля 10 марта пройдет церемония награждения лучших работ. Художественный руководитель Творческой лаборатории молодых режиссеров – заслуженный артист Азербайджана и Калмыкии Бахрам Османов.

(Автор: Вугар Иманов)