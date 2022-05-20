Азербайджанские народные песни и мугам прозвучали в Турции в исполнении участников проекта Gənclərə dəstək (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - При поддержке министерства культуры Азербайджана в рамках проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи") молодые, талантливые азербайджанские музыканты, лауреаты республиканских и международных конкурсов выступили с очередным концертом в Измире (Турция), сообщили Trend Life в филармонии.

Концерт азербайджанских музыкантов прошел в Центре искусств Суат Ташер и был посвящен объявленному в Азербайджане "Году города Шуша".

На вечере выступили Нурлана Абдуллазаде (вокал), Зюмрюд Мамедова (ханенде), Замина Бабаева Ялчин (канон), Нурана Алиева (фортепиано), Эльчин Хетемли (тар), Сура Руфат (скрипка), а также главный преподаватель Азербайджанской национальной консерватории, президентская стипендиатка, солистка Государственного оркестра народных инструментов Натаван Гасанова (канон) и ее студентки, исполнительницы на каноне - Ульвия Дадашова, Илькане Джафарова, Тахмина Алиханова, Зильхиджа Исмаилова.

Всем участникам концерта аккомпанировала на фортепиано заслуженная артистка Наргиз Алиева.

Прекрасно составленная концертная программа, в ходе которой прозвучали азербайджанские народные песни и мугам, вызвала восторг у публики. Азербайджанские музыканты с большим вдохновением исполнили произведения и смогли передать слушателям необыкновенную красоту азербайджанской народной музыки. Каждое их выступление было встречено бурными аплодисментами.

Концерт завершился выступлением Зюмрюд Мамедовой, исполнившей азербайджанский мугам "Карабах шикестеси". Выступление ханенде стало жемчужиной вечера.

В заключение директор Центра Halk Eğitimi Суат Коркмаз, оказавший активную поддержку в проведении концерта наших музыкантов в Измире, выразил признательность организаторам проекта Gənclərə dəstək, министерству культуры Азербайджана и руководству Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева за важную работу в направлении развития и продвижения творческих способностей молодых музыкантов. Все участники концерта были награждены дипломами и благодарственными письмами.

Отметим, что координаторы концерта – режиссер-постановщик филармонии, музыковед Айла Керимова-Закария и докторант Государственной турецкой музыкальной консерватории при Эгейском университете в Измире Замина Бабаева Ялчин, которая также является автором книги "Игра на каноне в турецкой и азербайджанской музыке".

Gənclərə dəstək – проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Этот проект - источник самых разных возможностей для реализации талантов и творческих идей. Автор идеи проекта - директор филармонии, народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Адыгезалзаде, координатор - музыковед Айла Керимова-Закария.