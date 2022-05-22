Глоток свежего воздуха во фламенко – зажигательные музыка и танцы İnternational Baku Piano Festival (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Второй день фестиваля первого Международного фортепианного фестиваля порадовал публику зажигательной музыкой и танцами от группы Los Aurora и Макса Вильявеккиа, сообщает Trend Life.

Los Aurora - это фламенко-джазовая группа, которая революционизирует национальную и международную музыкальную сцену своим смелым и личным предложением. Глоток свежего воздуха во фламенко, жанре, который утратил боязнь слияния с другой эстетикой. Макс Вильявеккиа - пианист, лидер группы фламенко Los Aurora, революционизирующей национальную и международную музыкальную сцену своим смелым и личным предложением. Пианист Макс Вильявеккиа вместе с певцом Пере Мартинесом, Хави Гаррабеллой на басу и Хоаном Карлесом Мари на барабанах в сопровождении танцующих Пола Хименеса и Миранды Альфонсо отправились в музыкальное приключение, озвучивая самые популярные песни фламенко, которые превосходят самые традиционные по звучности. проникнуться другими жанрами. Их звучание начинается с фламенко и движется к джазу, двум стилям, составляющим ДНК этой молодой группы, отходя от более классической звучности композиций, которыми она вдохновлялась.

Ведущий вечера - Тофиг Гасансой. Фото и видео - Кямран Багиров.

Первый Международный фортепианный фестиваль - İnternational Baku Piano Festival, организованный при поддержке министерства культуры Азербайджана, проводится в Баку с 20 по 27 мая. Девиз фестиваля: May piano inspire you! Основатель и директор фестиваля - заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли. В течение недели ведущие зарубежные и азербайджанские пианисты-виртуозы предоставят возможность зрителям насладиться хорошей музыкой. Каждый день недели на выбор меломанов концерты различных жанров, от классики до джаза.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

Билеты по ссылке https://iticket.az/events/1st-baku-international-piano-festival

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