Мой Азербайджан – работы юных художников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" прошел очередной этап V Республиканского фестиваля детского рисунка "AZƏRBAYCANIM" (Мой Азербайджан), сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Напомним, что в ходе этапов проекта выбор работ проходит в следующих возрастных категориях: до 11 лет, 11-16 лет и 16-21 год. По десять лучших работ из каждой категории будут представлены в финальной части фестиваля.

Республиканский фестиваль детского рисунка "AZƏRBAYCANIM" проводится Азербайджанской государственной картинной галереей и Центром искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры, министерства образования Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана и Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики АР.

Цель художественного проекта, проводимого в рамках "Года города Шуша" – развитие способностей талантливых детей, подростков и молодежи, активизация их творческой деятельности, а также более широкая пропаганда культурного наследия освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

На открытии выставки выступили директор Азербайджанской государственной картинной галереи Галиб Гасымов, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Азизов, член Союза художников Азербайджана Гюндюз Хуннар, которые поздравили участников проекта с открытием экспозиции их работ, отметив умение юных художников передать свои чувства и мысли с помощью красок на холсте и бумаге.

Далее участникам выставки были вручены сертификаты.

Электронный каталог работ:

https://www.yumpu.com/xx/document/read/66828814/azerbaycanim-v-resm-festivali-2022

Информационная поддержка выставки – Trend.az, Day.az, Milli.az