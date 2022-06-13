Между Бакинской музыкальной академией и академией Ференца Листа подписан меморандум о сотрудничестве

БАКУ /Trend Life/ - Между Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли (БМА) и Музыкальной академией Ференца Листа (Венгрия) подписан меморандум о сотрудничестве, сообщает Trend Life.

Меморандум подписали народный артист СССР и Азербайджана, профессор, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, известный пианист, композитор Фархад Бадалбейли и посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи, представляющий на данном мероприятии президента Музыкальной академии Ференца Листа Андреа Вига (Andrea Vigh).

На мероприятии присутствовали представители министерства культуры Азербайджана, профессорско-преподавательский состав и студенты БМА, представители посольства Венгрии в нашей стране, деятели культуры, искусства и образования.

Ректор БМА, народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли назвал подписание меморандума - большим событием. Бадалбейли подчеркнул, что Ференц Лист - выдающийся композитор: "Мы счастливы подписать меморандум о сотрудничестве с Музыкальной академией Ференца Листа. У данной академии большие традиции".

Было отмечено, что подписанное соглашение внесет вклад в развитие и расширение отношений в сферах культуры, искусства и образования между двумя странами.

Посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи дал высокую оценку подписанным договоренностям между музыкальными академиями двух стран.

Дипломат напомнил, что в рамках сотрудничества между Венгрией и Азербайджаном было проведено много мероприятий в области культуры.

Музыкальная академия Ференца Листа - ведущее высшее музыкальное учебное заведение Венгрии, расположенное в Будапеште. Академия основана в 1875 году Ференцем Листом и первоначально располагалась в его собственном доме. До 1919 года она называлась Королевской венгерской академией музыки, затем просто Музыкальным колледжем, а в 1925 году получила своё нынешнее название. В состав Академии входят также музей и исследовательский центр Листа и музыкальное училище имени Бартока.