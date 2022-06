В Баку состоялся гала-вечер рок-фестиваля Azerbaijan Rock Fest (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялся гала-вечер рок-фестиваля Azerbaijan Rock Fest, сообщает Trend Life.

На открытии вечера телеведущие Хусния Магеррамова и Азер Худиев отметили, что целями фестиваля являются популяризация и развитие жанра рок-музыки в Азербайджане. В рамках фестиваля азербайджанские музыканты представят поклонникам настоящее рок-шоу с новыми композициями и знакомыми хитами.

На гала-вечере выступили группы Passion, Free From Four, Dədə Baba, Orxan Efendi, Qara Dərviş, Groove IN spires, Sadnos, CODA и Evil Decay. Режиссером-постановщиком гала-вечера является заслуженная артистка Инара Бабаева. В рамках фестиваля выступления рок-музыкантов проходят на различных концертных площадках Баку.

История азербайджанского рока начинается с 60-х годов. Ведущими группами этого периода были "Эскулап", "Хуррамиты" , "Экспресс-118", "Пязявяг" и "Ювет". В 70-е годы развивался джаз-рок с этническими элементами. В этом направлении выступали группы "Джур-бя-джур", "Мешель", "Бревис" и "Три огня". Однако главной движущей силой стали группы "Эксперимент-OK" и "Ашыглар", параллельно с которыми были активны "Мираж" и "Ровесник". В 1980-е годы рок-музыка процветала с ансамблями "Раст", "Сирдаш", "Озан", "Гюнель" и "Талиман", сочетавшими соул и фанк с национальным колоритом и другими направлениями. В конце 80-х блистали группы Weqibond и "Юху".

1 мая 1988 года в Баку прошёл первый рок-фестиваль "Рок-панорама", который имел большой резонанс. Победителем стала группа "Ашыглар". В 1989 году состоялась "Рок-панорама 2", которая была больше, чем предыдущая. Во втором фестивале приняло участие около 30 групп. Ведущие из них "Без грима", "Фауст", "Нейсан", "Разум", "Терминал". Среди групп, дебютировавших на II "Рок-панораме", заслуживают внимания "Репортаж", Charli Atl. В 90-е годы стали популярны такие группы, как "Юху", Charli Atl, ColDünya, "Спарк", "Мираж", "Мозалан" и "Сирр". С середины октября по начало ноября 1996 года песня группы ColDünya "Sehrbaz" входила в десятку лучших песен радиостанции BBC. Рок-группы, появившиеся с 1992 года, было принято называть группами второй волны. Среди них - X-ray, Morris Jerald, NemO, Industry, Necropolis, “Небывальщина”, “Лаки Страйк”, АССА, “Треп”, “Магнум Опус”, “Тамга”, “Депо”

В 2000-х годах было создано множество групп - Ferrum, Sakura, Regress, The Nails, Pro’n’Con, Mechanic Fist, "3.14", "Бэнде" и др. Одной из самых ярких и популярных групп нулевых годов была группа Unformal. Рок-группа "Гара Дервиш", играющая по настоящее время, начала экспериментировать с соединением рока, металла и классической музыки.

Азербайджанская рок-сцена значительно расширилась после 2010 года за счёт распространения новых жанров (хэви-метал, блэк-метал, треш-метал, панк-рок и др.). Успешными были группы "5:59", "Меридиан", "Возмездие", Pagan, Silence Lies Fear, Sirat, Tengri, Vozmezdie, Midnight, Orient Express, Sadnos. Основные рок-группы на данный момент - это "Бэндэ", Stoner, Pyraweed, "Гара Дервиш". В 2011 году заработала первая в Азербайджане рок-радиостанция RockOut FM. В 2014 году в Баку прошёл крупнейший в истории страны рок-фестиваль Tuborg Green Fest. Первая азербайджанская рок-опера "Путешествие Синдбада" была написана в 2017 году композитором и вокалистом Ризваном Садырхановым.

Фото - Кямран Багиров