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Представительница Азербайджана стала дипломантом Международного конкурса исполнителей "Витебск–2022" (ВИДЕО, ФОТО)

Культура Материалы 18 июля 2022 19:28
Представительница Азербайджана стала дипломантом Международного конкурса исполнителей "Витебск–2022" (ВИДЕО, ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана Сабина Гулузаде стала дипломантом Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск–2022", который прошел в рамках XXXI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", сообщает Trend Life. Девиз фестиваля "Через искусство – к миру и взаимопониманию!".

В конкурсе приняли участие представители 14 стран. В первый конкурсный день Сабина Гулузаде исполнила композицию Игоря Николаева "Там нет тебя" из репертуара Владимира Преснякова. После исполнения певица рассказала зрителям о Баку и пригласила всех познакомиться поближе со своей родиной. Во второй конкурсный день был исполнен хит Confident американской певицы Деми Ловато.

Сабина Гулузаде – участница конкурсов и фестивалей "Голос Азербайджан", "Зима", "Во весь голос", актриса и хореограф.

Решением жюри обладателем гран-при и специального приза "Лира" стала Анна Трубецкая (Беларусь, 20 000$), первое место - Марта (Италия, 15 000$).

Представительница Азербайджана стала дипломантом Международного конкурса исполнителей "Витебск–2022" (ВИДЕО, ФОТО)
Представительница Азербайджана стала дипломантом Международного конкурса исполнителей "Витебск–2022" (ВИДЕО, ФОТО)
Представительница Азербайджана стала дипломантом Международного конкурса исполнителей "Витебск–2022" (ВИДЕО, ФОТО)
Представительница Азербайджана стала дипломантом Международного конкурса исполнителей "Витебск–2022" (ВИДЕО, ФОТО)
Представительница Азербайджана стала дипломантом Международного конкурса исполнителей "Витебск–2022" (ВИДЕО, ФОТО)
Представительница Азербайджана стала дипломантом Международного конкурса исполнителей "Витебск–2022" (ВИДЕО, ФОТО)
Представительница Азербайджана стала дипломантом Международного конкурса исполнителей "Витебск–2022" (ВИДЕО, ФОТО)
Представительница Азербайджана стала дипломантом Международного конкурса исполнителей "Витебск–2022" (ВИДЕО, ФОТО)
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