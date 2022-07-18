Представительница Азербайджана стала дипломантом Международного конкурса исполнителей "Витебск–2022" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана Сабина Гулузаде стала дипломантом Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск–2022", который прошел в рамках XXXI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", сообщает Trend Life. Девиз фестиваля "Через искусство – к миру и взаимопониманию!".

В конкурсе приняли участие представители 14 стран. В первый конкурсный день Сабина Гулузаде исполнила композицию Игоря Николаева "Там нет тебя" из репертуара Владимира Преснякова. После исполнения певица рассказала зрителям о Баку и пригласила всех познакомиться поближе со своей родиной. Во второй конкурсный день был исполнен хит Confident американской певицы Деми Ловато.

Сабина Гулузаде – участница конкурсов и фестивалей "Голос Азербайджан", "Зима", "Во весь голос", актриса и хореограф.

Решением жюри обладателем гран-при и специального приза "Лира" стала Анна Трубецкая (Беларусь, 20 000$), первое место - Марта (Италия, 15 000$).