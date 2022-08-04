Фантазия и свобода – в Баку открылась выставка изделий в лоскутной технике (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Национального фестиваля гурама (лоскутное шитье) в галерее NUR Art House открылась выставка "Qurama: Əsrlərin kəsişməsində, nəsillərin baxış bucağında" (Гурама: на пересечении веков, в мировоззрении поколений), сообщает Trend Life.

Выставка прошла при организации Общественного объединения "Azərbaycan xalçaçıları" (Азербайджанские ковроделы) и галереи NUR Art House, расположенной в древней части Баку – Ичеришехер.

В экспозицию вошли работы уроженки города Шуша Салтанат Бейбутовой, выполненные в технике XIX-XX веков, образцы лоскутного шитья, созданные прабабушкой, бабушкой и мамой мастера художественной вышивки Сямы Амировой, экспонаты из личной коллекции коллекционеров-исследователей Руслана Гусейнова и Фуада Джабраилова, работы известного мастера лоскутного шитья Халиды Насировой и других мастериц.

Красочные изделия, выполненные с большой фантазией, свободой в построении композиций вызвали огромный интерес у посетителей галереи.

Также в рамках мероприятия были представлены анимационные ролики на разные темы, созданные членами Детской анимационной студии "Гурама" под руководством заслуженного деятеля искусств Азербайджана, автора и режиссера многих известных мультипликационных картин Эльчина Хами Ахундова.

Напомним, что Национальный фестиваль гурама организован Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Исполнительной власти города Баку, министерством культуры и министерством науки и образования Азербайджана.

Гурама - вид декоративно-прикладного искусства, занимающий особое место в художественной культуре Азербайджана, связан с древними историческими корнями и традициями.