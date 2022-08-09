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В Москве отметят 80-летие Муслима Магомаева - звезды исполнят песни из репертуара легендарного певца

Культура Материалы 9 августа 2022 16:22 (UTC +04:00)
В Москве отметят 80-летие Муслима Магомаева - звезды исполнят песни из репертуара легендарного певца

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Москве на сцене Crocus City Hall 29 октября 2022 года пройдёт концерт, посвящённый 80-летию со дня рождения легендарного певца и композитора Муслима Магомаева, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Crocus City Hall.

В программе, посвящённой творчеству выдающегося артиста, примут участие российские звёзды эстрадной и оперной сцены. В этот вечер концертный зал наполнится песнями и ариями из репертуара Муслима Магомаева.

Отметим, что в фойе второго этажа Crocus City Hall работает музей памяти Муслима Магомаева. Зрители смогут увидеть личные вещи великого певца, выставку картин, написанных Магомаевым, фотографии из семейного архива, концертные фраки и многочисленные международные призы, полученные за десятилетия музыкальной карьеры.

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