Спектакль по пьесе азербайджанского драматурга в Казахстане - драма фальшивых людей

БАКУ /Trend Life/ - В Алматы на сцене Малого зала Казахского национального театра драмы 4 и 5 сентября будет представлен спектакль по пьесе азербайджанского драматурга Исмаила Имана "Сады Астары", сообщает Trend Life со ссылкой на казахстанских СМИ.

Постановку под названием "№37" представит Театр "Şam".

Сюжет спектакля - пятнадцать лет назад произошел крупнейший террористический акт, унесший жизни многих невинных жертв. На очередную годовщину трагедии привычный уклад жизни семьи Ягубовых нарушается. Внутри семьи кипят страсти – драма фальшивых людей с их лживыми ценностями, чужой друг другу родни, где все говорят, но никто никого не слышит....

Исмаил Иман – драматург, прозаик, сценарист, автор театральных проектов, член Союза театральных деятелей Азербайджана.