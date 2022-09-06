Представлена программа Baku Jazz Festival 2022 - самого яркого и масштабного праздника этой осени

БАКУ /Trend Life/ - Международный Бакинский джаз-фестиваль (Baku Jazz Festival), который пройдет с 23 по 30 сентября, обещает стать самым ярким и масштабным праздником этой осени, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Baku Jazz Festival традиционно представляет вниманию публики разнообразие стилей и направлений джазовой музыки. В рамках фестиваля проходят встречи с музыкантами, мастер-классы, выставки, джем-сессии, международный конкурс молодых исполнителей "I am Jazzman" и другие мероприятия.

В текущем году фестиваль станет 17-м по счету. Планируется, что в нем, наряду с азербайджанскими музыкантами, примут участие джазмены из Турции, Бразилии, Норвегии, Бельгии, Германии и ряда других стран.

Программа 17-го Baku Jazz Festival говорит сама за себя. Это, прежде всего, совершенно потрясающие джазовые музыканты из четырнадцати стран! Италия, Франция, Турция, Люксембург, Венгрия, Швейцария, Норвегия, Израиль, Бельгия, Голландия, Германия, Бразилия, Аргентина и, конечно, Азербайджан. Это вокалисты, исполнители на губной гармошке и трубе, саксофонисты, виртуозные пианисты – узнать об участниках можно на сайте, а также в соцсетях фестиваля.

Бакинский джаз-фестиваль ежегодно дополняет свою программу красочными и интересными эвентами, которые определяют масштаб фестиваля и его высокий статус. Так, в этом году, наряду с концертами, жители Баку и гости города смогут бесплатно посетить открытие фестиваля, которое пройдет 23 сентября в парке Центра Гейдара Алиева, арт-выставку “Танцующие Джаз" в QGallery, посмотреть джазовый фильм в творческом центре YARAT, а также прокатиться на автобусе City Jazz Tour с живой музыкой. И это лишь часть программы.

Baku Jazz Festival 2022 нацелен в основном на молодежь, большая часть концертов пройдет в модных клубах нашего города. Фестиваль развернется на таких площадках столицы, как Центр Гейдара Алиева, Международный центр мугама, Enerji Club, Madrid Restobar, Port Wine and Grill, университет ADA, YARAT, Jakonda, QGallery.

С 23 по 30 сентября на девяти сценах города будут проходить по 3-4 концерта в день, а у слушателей появится широкая возможность выбрать концерты, которые ему по душе. Бакинский джаз-фестиваль предлагает совершенно разные направления джаза - начиная с зажигательной бразильской bossa nova и заканчивая электронной музыкой. А после вечерних концертов начнется самая интересная часть праздника музыки – джем-сейшны с совместным участием азербайджанских и иностранных исполнителей.

В обязательную программу ежегодно входит конкурс исполнителей "I am Jazzman!", целью которого является выявление молодых талантов. В этом году в профессиональное жюри конкурса войдут музыканты из Азербайджана, Турции, Франции.

Еще одним интересным эвентом фестиваля станет вечер X.O. Jazz, посвященный теме возрождающейся виниловой пластинки.

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