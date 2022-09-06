В Баку впервые выступит Ави Авиталь в честь 30- летия дипломатических связей Азербайджана и Израиля

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, 22 октября в 20.00, состоится концерт известного израильского музыканта Ави Авиталя, организованный концертным агентством Premier LTD при поддержке посольства Израиля в Азербайджане, сообщает Trend Life. Вечер посвящен 30- летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем.

Ави Авиталь впервые выступит в Баку, что станет приятным сюрпризом для любителей классической музыки. Выступление пройдет в сопровождении Baku Chamber Orchestra под управлением главного дирижера коллектива, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова. Коллектив оркестра состоит из молодых талантливых музыкантов, лауреатов международных конкурсов, с успехом выступал в Турции, Италии, Франции, Греции, Бельгии и Узбекистане.

Ави Авиталь исполняет на мандолине композиции Баха, Вивальди и других великих композиторов. Он первый солист на мандолине, номинированный на престижную международную премию "Грэмми". Выиграл престижный конкурс Aviv в Израиле и получил премию ECHO в Германии. Его сравнивают с Андресом Сеговией за его лидерство на своем инструменте и с Яшей Хейфицем за его виртуозность. Страстный и харизматичный в живом исполнении, по мнению мировых СМИ, он является главным вдохновителем возрождения репертуара для мандолины. Специально для него написано более 100 современных произведений известных авторов. Музыкант является эксклюзивным артистом Deutsche Grammophon, а также записывался для Naxos и SONY Classical. Выступает с известными оркестрами и такими прославленными дирижерами мира как Mehta, Nagano, Jonathan Cohen, McGegan, Koopman and Antonini на мировых сценах.

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