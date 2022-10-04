В Бельгии представлена выставка работ, посвященных Карабаху (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В посольстве Азербайджана в Бельгии при совместном сотрудничестве НПО "Arts Council Azerbaijan" и посольства организована выставочно-концертная программа "Мое сердце в Карабахе", сообщили Trend Life в пресс-службе "Arts Council Azerbaijan".

На мероприятии посол страны в Бельгии Вагиф Садыгов отметил, что выставка "Мое сердце в Карабахе" посвящена двум важным событиям - Дню памяти и "Году города Шуша".

Посол рассказал гостям мероприятия о важном историческом значении города Шуша - колыбели азербайджанской культуры, который в этом году отмечает свое 270-летие.

Было отмечено, что город Шуша является родиной многих известных музыкантов, композиторов и поэтов.

Руководитель проекта и директор школы “Art School” при “Arts Council Azerbaijan” Сона Гулиева представила 19 работ юных художников в возрасте 8-15 лет, посвященных Карабаху и городу Шуша.

Известная пианистка, лауреат международных конкурсов Саида Тагизаде, наряду с произведениями композиторов Гара Гараева и Фикрета Амирова, образцами азербайджанской классической музыки, исполнила балладу Рамина Гулиева, посвященную памяти шехидов Азербайджана, пьесу Бики Ахундовой "Здравствуй, Шуша!" и "Балладу о Лачине" Севды Мамедли.

В мероприятии приняли участие представители действующих в Брюсселе посольств, сотрудники миссии Азербайджана при НАТО, официальные лица, работающие в учреждениях Европейского союза, общественно-политические деятели Бельгии, представители науки, искусства, СМИ и исследовательских центров, азербайджанских общин Бельгии.