Грузинские актеры представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Тбилисского академического театра имени Котэ Марджанишвили (Грузия) 28 и 29 ноября выступит на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра, сообщили Trend Life в театре.

Грузинский театр представит вниманию бакинского зрителя спектакль по произведению "Крейцерова соната" Льва Толстого.

Постановка будет продемонстрирована в рамках Фестиваля короткометражных спектаклей 4.4 ("4.4" Qısa Tamaşalar Festivalı), посвященного "Году города Шуша". Фестиваль пройдет 25-30 ноября.

Режиссерами-постановщиками спектакля являются Леван Цуладзе и Темо Куправа, хореограф – Тинатин Цуладзе.

Повесть "Крейцерова соната" фактически сводится к эмоциональному монологу главного героя, убившего свою супругу.