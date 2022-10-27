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Грузинские актеры представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого (ФОТО)

Культура Материалы 27 октября 2022 22:43 (UTC +04:00)
Грузинские актеры представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Тбилисского академического театра имени Котэ Марджанишвили (Грузия) 28 и 29 ноября выступит на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра, сообщили Trend Life в театре.

Грузинский театр представит вниманию бакинского зрителя спектакль по произведению "Крейцерова соната" Льва Толстого.

Постановка будет продемонстрирована в рамках Фестиваля короткометражных спектаклей 4.4 ("4.4" Qısa Tamaşalar Festivalı), посвященного "Году города Шуша". Фестиваль пройдет 25-30 ноября.

Режиссерами-постановщиками спектакля являются Леван Цуладзе и Темо Куправа, хореограф – Тинатин Цуладзе.

Повесть "Крейцерова соната" фактически сводится к эмоциональному монологу главного героя, убившего свою супругу.

Грузинские актеры представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого (ФОТО)
Грузинские актеры представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого (ФОТО)
Грузинские актеры представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого (ФОТО)
Грузинские актеры представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого (ФОТО)
Грузинские актеры представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого (ФОТО)
Грузинские актеры представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого (ФОТО)
Грузинские актеры представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого (ФОТО)
Грузинские актеры представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого (ФОТО)
Грузинские актеры представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого (ФОТО)
Грузинские актеры представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого (ФОТО)
Грузинские актеры представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого (ФОТО)
Грузинские актеры представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого (ФОТО)
Грузинские актеры представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого (ФОТО)
Грузинские актеры представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого (ФОТО)
Грузинские актеры представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого (ФОТО)
Грузинские актеры представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого (ФОТО)
Грузинские актеры представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого (ФОТО)
Грузинские актеры представят в Баку спектакль по повести Льва Толстого (ФОТО)
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