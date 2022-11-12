И куклы словно оживают… На международной выставке в Праге представлены произведения Вафы Ашумовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В одном из красивейших концертных залов дворца "Люцерна" Праги открылась международная выставка кукол Doll Prague 2022, среди которых особое внимание привлекли произведения Вафы Ашумовой, сообщила Trend Life член Союза писателей Азербайджана, Британского поэтического общества и Европейского конгресса литераторов Лейлы Бегим.

Экспозиция Doll Prague вновь собрала единомышленников, более ста художников-кукольников из 20 стран - Польши, Чехии, Украины, Израиля, Франции, Грузии, Литвы, Латвии, Нидерландов, Молдовы и т.д. Мастера радуются успехам друг друга, с восторгом отзываясь о куклах коллег, следят за судьбой каждой красавицы. Представленные авторские куклы выполнены во всевозможных техниках, окуная в сказочный мир искусства. Это и мишки Тедди, и собаки, и арт-куклы из разных стран и эпох, мифологические персонажи, литературные герои и т.д.

Член Союза художников Азербайджана Вафа Ашумова ранее на Doll Prague 2017, наряду с другими куклами, выставляла и свою композицию "Сары гялин". В 2018 году представила коллекцию "Семь красавиц" - образы поэмы великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. А в номинации "Платье" была удостоена диплома победителя "Куклы года-2019". В этом году экспонируются куклы в стиле рококо.

"Со своей первой законченной куклой, которая была мне так дорога, что казалась совершенной, я участвовала в первой Международной выставке Doll Prague в 2011 году. Там я вживую увидела работы мастеров из разных стран, с некоторыми авторами познакомилась лично. И с тех пор моя любовь к авторской кукле стала ещё сильней. Я поняла, что, создавая куклу, я могу быть сразу и скульптором, и художником, и модельером, и сапожником, и парикмахером, и сказочником: ведь за каждой куклой есть какая-то история", - отметила Вафа Ашумова.

Каждый автор приходит к образу по-своему. Кукольники с радостью рассказывают о том, что вдохновляет их при создание нового образа. У кого-то это детские воспоминания, у кого-то – любимые персонажи истории или сказок. Или музыка, например, или даже случайная встреча на улице. Потом начинается работа над куклой, в которую скульптор постепенно вдыхает жизнь, делая свою героиню озорной или коварной, изящной или властной. Одежда, кружева, бусинки, чулочки, подвязки – всё становится дополнением образа. И куклы словно оживают…