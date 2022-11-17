В Кишиневе прошла "битва" между азербайджанским и молдовским художниками (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный проект "Межкультурный диалог Молдова - Азербайджан", финансируемый Европейским союзом и Тбилисским институтом Гете при партнерстве Arts Council Azerbaijan и Arts Council Moldova, прошел в Кишиневе в рамках EU4Dialogue в консорциуме с DAAD, сообщили Trend Life в Arts Council Azerbaijan.

В рамках проекта было проведено несколько мероприятий с участием гостей из Азербайджана и преподавателей, студентов и артистов из Молдовы.

Проект начался с открытия выставки картин молодых художников из Азербайджана и Молдовы. На ней ректор Академии музыки, театра и изобразительных искусств в Кишиневе Виктория Мельник, являющаяся одним из организаторов проекта совместно с Союзом композиторов и музыковедов Молдовы, отметила, что проект призван укрепить отношения и добрые культурные традиции между двумя странами.

О выставке рассказали директор Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов, художник, народный артист Молдовы Юрие Матей и доктор юридических наук Вугар Новрузов.

На мероприятии молдавский музыкант Константин Москович представил свой сборник азербайджанских произведений под названием "Антология азербайджанской музыки для молдавского ная", исполнив два произведения из альбома.

Второй день проекта продолжился мастер-классом композитора из Баку Туркара Гасымзаде. Лекция началась с презентации собственных произведений композитора, после чего последовала работа со студентами.

Третий день проекта, посвященный живописному искусству, начался с семинара по арт-менеджменту, который провел директор ArtsCouncil Azerbaijan Дадаш Мамедов для студентов и преподавателей факультета изобразительного, декоративного и дизайнерского искусства.

В ходе семинара Дадаш Мамедов поделился некоторыми аспектами в сфере менеджмента из опыта 15-летней работы, что было встречено с большим интересом участниками семинара.

Затем последовало долгожданное для студентов и преподавателей, а также других участников событие - арт-баттл с участием художников Дадаша Мамедова и Юрия Матея. "Битва" длилась около двух часов и вызвала большой интерес присутствующих, к процессу также присоединились студенты факультета живописи и графического дизайна. В результате были представлены две картины двух художников, различающихся по видению и школе живописи.

В четвертый день проекта в Академии музыки, театра и изобразительных искусств состоялся мастер-класс азербайджанской пианистки Саиды Тагизаде для учащихся и преподавателей класса фортепиано из различных музыкальных и художественных учебных заведений Кишинева.

Также прошел круглый стол с участием преподавателей, студентов, аспирантов и артистов из Молдовы и Азербайджана, на котором обсуждались различные темы культуры двух стран. Наряду с этим, состоялся фортепианный концерт Саиды Тагизаде с программой из произведений азербайджанских композиторов Фирангиз Ализаде, Джалала Аббасова, Рузгара Ахмедзаде, Турара Мамедли, Туркара Гасымзаде и молдовских композиторов Владимира Челака и Генадия Чобану. Концерт был высоко оценен многочисленной аудиторией.

Отметим, что Дадаш Мамедов и Саида Тагизаде рассказали в эфире телеканала "Молдова 1" о реализованных в рамках проекта мероприятиях.

Первый выпуск проекта "Межкультурный диалог Молдова-Азербайджан" завершился, но проект продолжится вторым выпуском, запланированным на 2023 год, который будет организован в Баку с участием художников и музыкантов из Молдовы и Азербайджана.