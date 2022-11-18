Бакинский сильный ветер синтезировали со звучанием флейты (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел концерт оркестра Cadenza Contemporary Orchestra (художественный руководитель - композитор Туркар Гасымзаде) под названием Epitaf, сообщает Trend Life.

В концертной программе прозвучали произведения сына выдающегося композитора Гара Гараева, профессора Московской консерватории им. П. И. Чайковского, известного композитора, народного артиста Азербайджана Фараджа Гараева "Постлюдия – VIII" и его воспитанников Эльмира Мирзоева "Epitaf", Алии Мамедовой и Али Ализаде.

Произведение "Epitaf" Эльмира Мирзоева было посвящено 30-летию геноцида в Ходжалы (массовая резня мирного населения, совершенная армянскими агрессорами в азербайджанском городе Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года). Композиция Алии Мамедовой "Струнный квартет" стала самой экспрессивной музыкой вечера.

Одним из интересных моментов стало исполнение Мирхалидом Мамедзаде на флейте произведения "Боль одиного чинара", написанное Али Ализаде еще в 1988 году и много лет не звучащее со сцены. Причем, композиция сопровождалась звучанием бакинского ветра. Это была элегия борьбы одинокого дерева со штормом, который согнулся, но не сломался и победил шквальный ветер.

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