В Музее современного искусства Зураба Церетели в Тбилиси открылась выставка работ известной художницы Аиды Махмудовой "Рай может подождать" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее современного искусства Зураба Церетели в Тбилиси открылась выставка "Рай может подождать" известной азербайджанской художницы Аиды Махмудовой, покорившей ценителей искусства во многих странах мира своими замечательными работами, сообщает Trend Life.

В церемонии открытия выставки приняли участие посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, председатель Союза художников Грузии Гурам Терцвадзе, общественные, политические и культурные деятели, а также представители общественности Грузии и Азербайджана.

На выставке было представлено более 50 работ художницы Аиды Махмудовой в разнообразных жанрах.

Председатель Союза художников Грузии Гурам Терцвадзе отметил значимость представленной экспозиции в Тбилиси: "Мы с интересом посмотрели эти работы. Необходимо осознать привязанность к жизни в работах Аиды Махмудовой. Когда смотришь на эти картины, лицезреешь реалии творчества художника. Истина, которую люди наиболее глубоко ощущают в этих произведениях, есть художественная реальность, которая ведет нас к универсальной реальности. Эти картины, символы начала и конца, имеют намеки на прошлое и будущее. Картины, гармонирующие с фрагментарной структурой нашего времени, знаменуют собой возвращение тела в исходную точку после всего его естественного цикла, жизни и смерти".

Искусствовед, журналист Марина Абуладзе также высоко оценила творчество художницы: "У меня очень хорошие отношения с азербайджанскими художниками. Их работы всегда заставляют задуматься. Нам доставляет большое удовольствие, что работы госпожи Аиды Махмудовой выставлены сегодня в Тбилиси. Нельзя молча смотреть на её работы. Необходимо постичь смысл данных произведений. Я считаю, что выставка таких работ в Тбилиси значима как для дальнейшего укрепления наших культурных связей, так и для вопроса человеческого самосознания".

Следует отметить, что, хотя реальность пейзажа, созданного художником в центре выставки "Рай может подождать", на первый взгляд, кажется индивидуальной и трудной для понимания, художник в данных работах критикует патологию "Я". С одной стороны, жизнь предстает перед нами во всей своей анатомической реальности, и в некоторых случаях жизнь придает больше смысла, чем обыденная картина. Но попытка отделить жизнь от пейзажа также приведет нас к некоему отчуждению. Вся жизнь, вся личная или общественная история происходит в пейзаже, в географии, и всегда есть место, которое резонирует в нашей памяти.

Когда художник изображает мир с точки зрения человечества, он также подтверждает через себя наш общий опыт. Это призыв Аиды Махмудовой: "Сила искусства взывает и воздействует на наш рассудок, нервы, память, чувства и, наконец, на нашу душу".

Она выражает наше присутствие в мире через отрицательные формы, которое принимает наше тело, и объемы формы, которые они занимают в пустоте. Она также передает надежду в полотнах и в работе с поверхностями, подвешенными к потолку.

В этих пейзажах мы можем увидеть как наши воспоминания, так и намеки на наше будущее. В своих произведениях она говорит, что с помощью искусства мы можем бороться с материальным и духовным злом, передавать идеалы прошлого, настоящего и будущего.

Аида Махмудова представляет нам общечеловеческое значение и силу искусства, так как своими произведениями она напоминает людям об их существовании и истории.

Искусство больше не ограничивается описанием, измерением и анализом мира таким, каким он кажется. Аида Махмудова считает, что география и память слишком абстрактны, чтобы их можно было представить в натуралистическом виде. Хотя в работах Аиды Махмудовой выражается мысль о том, что искусство содействует обновлению мира, она отмечает, что современное время и пространство ненадежны и интровертны. Поэтому мир изображен открытой композицией по краям холста. Её работы могут быть средством открытия и самовыражения для публики; она призывает к большей открытости и творчеству, когда барьеры на пути к смыслу устранены.

Своим смелым и новаторским действием Аида Махмудова показывает нам, что человечество способно пересечь границы при наличии необходимых навыков и инструментов. В результате выставка пытается переступить физические и концептуальные рубежи. У нас не будет гуманистической географии, если мы не перейдем эти границы. Если мы внимательно посмотрим на работы и рискнем, тогда они дадут нам важные подсказки, чтобы понять, как это может произойти.

Следует отметить, что Аида Махмудова в 2006 году окончила Колледж искусств и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне. Её масштабные международные, в том числе групповые и персональные выставки, были проведены в Бельгии, Лондоне, Риме, Нью-Йорке, Москве и Баку.