Париж в азербайджанских красках (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В парижской галерее Bortone прошла выставка, на которой экспонировались произведения азербайджанских художников, сообщила Trend Life заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

В экспозицию, организованную Ассоциацией имени Тогрула Нариманбекова, действующей во Франции, наряду с работами азербайджанских авторов - Асмер Нариманбековой, Вафы Тезджан-Эфендиевой, Маргариты Керимовой-Соколовой, Рены Амраховой, Айсель Миргасымовой и воспитанников Центра детского и юношеского творчества №5 (художественный руководитель - Лейла Алиева), также вошли произведения турецкой художницы К.Музаффер Генчер и членов художественной студии "Яблоневая палитра" (Казахстан) под руководством Лидии Дроздовой.

Насыщенные, яркие, колоритные краски, национальные мотивы в работах азербайджанских авторов привлекли внимание парижской публики.