В зимнем Баку согреваемся музыкой Ренары Ахундовой и поэзией Анары Ахундовой (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Вокальной школе народной артистки Азербайджана, оперной исполнительницы Фидан Гаджиевой состоялся вечер музыки и поэзии с участием всемирно известного композитора и пианиста, нашей соотечественницы из Франции Ренары Ахундовой и писателя и поэта, лауреата международных конкурсов Анары Ахундовой, сообщает Trend Life.

"Мне очень приятно, что сегодня в стенах этого зала проходит такой вечер! Я с большим удовольствием открыла двери школы для музыки и поэзии, для творчества. Спасибо всем, кто пришел сегодня к нам", - отметила Фидан Гаджиева.

Во время выступления Анара Ахундова представила стихи и литературные зарисовки из своих сборников, созданные во время проживания и путешествий по разным странам. Ренара Ахундова исполняла как готовые сочинения, так и импровизационные произведения. Пианистка-виртуоз создавала музыку, вдохновляясь своими впечатлениями от представленных литературных работ и атмосферой зала.

Напомним, что объездив весь мир, Ренара Ахундова выступает в Азербайджане впервые. В рамках гастролей в Баку Ренара Ахундова ранее выступила в Центре современного искусства, где прошла уникальная сессия "Музыка и живопись" с участием художника Бахрама Халилова. Результатом совместной работы стала потрясающая абстрактная картина Improviz AX23, написанная под живую музыку за один вечер (https://www.trend.az/life/culture/3693170.html). Сегодня в The Landmark Hotel Baku в 19.00 состоится ее сольный концерт, а 16 января в 19.00 пройдет выступление в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева. Это благотворительный концерт, собранные средства пойдут на помощь детям, нуждающимся в поддержке.

Ренара Ахундова - композитор и пианист, исполнитель собственных произведений. Родилась и выросла в Баку, окончила музыкальную школу имени Бюльбюля, а затем экономический факультет Московского государственного университета. На протяжении многих лет живет и работает в Париже. Ренара создает свои произведения в направлении Mindfulness in music, импровизируя в стиле неоклассики. Она выступает с концертами по всему миру, а также пишет музыку к театральным пьесам, документальным фильмам и аудио-книгам. Диски Ренары были выпущены в России, Европе, Китае, Сингапуре и Тайване. На счету Ренары в общей сложности более 100 композиций, которые входят в десять музыкальных альбомов. Ее произведения включены в коллекцию "100 шедевров мировой классической музыки" в России. Музыкант проводит уникальные импровизационные концерты, находясь в тесном эмоциональном контакте с залом. Она создает музыку, полностью погружаясь в настоящий момент. Музыка Ренары - это повествование о человеческой судьбе, созидать которую должен каждый самостоятельно, опираясь на светлые идеалы.

Анара Ахундова - эссеист, писатель, поэт, драматург, радиоведущая. Родилась и выросла в Баку. Выпускница факультета "Издательское дело и журналистика" Московского государственного университета печати. В частности, в Таллине вела передачу "Очаг" на Радио-4 о культуре и искусстве Азербайджана, сотрудничала с Кадриоргским художественным музеем, выступала с собственной прозой на творческих вечерах, благотворительных концертах, бардовских фестивалях. Автор программ развивающих занятий для школьников и дошкольников в Великобритании, Нидерландах, Эстонии. Автор нескольких сборников рассказов, сказок, притч, стихов и литературных зарисовок, пьес для кукольных театров Эстонии и России, литературных проектов. По ее рассказам снят фильм "Объявление" в Нидерландах, а также анимационный фильм "Маленькие Бабайки" в России. Более 15 лет жила за рубежом, в разных странах. В прошлом году вернулась в Баку, где продолжила творческую деятельность. Автор и организатор проектов - литературно-музыкальный концерт PoetiCo, литературно-медитативный концерт SANSARA, литературно-творческие мероприятия для детей "Книга сказок".

Фото - Фахрия Мамедова