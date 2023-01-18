Сакит Мамедов в Казахстане удостоен медали "TURAN" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный художник, кавалер государственных орденов и медалей разных стран, народный художник Азербайджана, член Союза художников ЮНЕСКО и Всемирной академии художеств, профессор Сакит Мамедов удостоен почетного диплома лауреата международной арт-премии "За достижения в изобразительном искусстве" и медали "TURAN" от ОО "Консолидация художников TURAN-QAZAQ" (президент Жанарбек Беристан), которая была прислана ему Казахстана. Об этом сообщил Trend Life сам мастер кисти.

Сакит Мамедов также получил двухтомник "Turan Romantizmi", изданный "TURAN-QAZAQ", в который вошли информация и работы мастеров изобразительного искусства тюркского мира, в том числе из Азербайджана. Помимо Сакита Мамедова, в издании представлены материалы о народном художнике СССР Таире Салахове и заслуженном деятеле искусств Азербайджана Чингизе Фарзалиеве. Готовятся и другие тома "Turan Romantizmi", в которые войдет информация об известных деятелях культуры тюркского мира.

Сакит Мамедов также сообщил Trend Life, что в ближайшее время представит Азербайджан в Ташкенте (Узбекистан), где при содействии ТЮРКСОЙ будет создана единая организация художников тюркского мира и избран ее первый руководитель.