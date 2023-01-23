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Севда Алекперзаде выступит в Турции

Культура Материалы 23 января 2023 21:57 (UTC +04:00)
Севда Алекперзаде выступит в Турции

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана Севда Алекперзаде выступит с концертом в Турции, сообщили Trend Life в пресс-службе певицы.

Севда Алекперзаде по приглашению турецкого джазового музыканта, исполнителя на саксофоне Аныла Шаллыела выступит 23 февраля текущего года на сцене концертного зала "Grand Pera" в Стамбуле.

Отметим, что Севда Алекперзаде и Аныл Шаллыел выпустили музыкальный альбом под названием "Excited". На предстоящем концерте прозвучат композиции, вошедшие в этот альбом.

"Считаю, что музыкальный альбом получился очень интересным. В сборник вошли турецкий этно-джаз и азербайджанский мугам, национальная классическая музыка", - отметила Севда Алекперзаде.

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