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Азербайджанский дирижер выступил на Международном фестивале имени Федора Шаляпина (ФОТО)

Культура Материалы 14 февраля 2023 12:10 (UTC +04:00)
Азербайджанский дирижер выступил на Международном фестивале имени Федора Шаляпина (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани с 30 января по 28 февраля проходит один из крупных музыкальных проектов - 41-й Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина. Об этом Trend Life сообщил один из участников фестиваля - главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

По случаю 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина в Казань приехали ведущие солисты и дирижеры Большого театра России, Мариинского театра, оперных театров Азербайджана, Беларуси, Грузии и Италии.

Фестиваль по традиции представляет вниманию зрителей обширную программу, в которую вошли масштабные оперные постановки, концерты камерной музыки, лекции и открытые репетиции.

Один из приглашенных дирижеров фестиваля имени Шаляпина является заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев. Под управлением азербайджанского дирижера с большим успехом прошел показ оперы "Набукко" Джузеппе Верди, где ведущие партии были исполнены солистами Большого театра России (Михаил Казаков), "Урал Опера Балет" (Александр Краснов и Сергей Осовин), "Новой оперы" им.Е.Колобова (Виктория Яровая) и ТАГТОиБ им. М.Джалиля (Зоя Церерина, Олег Мачин, Венера Протасова и Айдар Нургаянов).

По завершению спектакля зрительный зал одарил участников бурными овациями. Среди гостей спектакля был глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, посол Японии в России Тоехиса Кодзуки и генеральный директор Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Рауфаль Мухамедзянов.

Отметим, что ранее в рамках программы фестиваля прошел показ оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй", в которой партию Пинкертона исполнил заслуженный артист Азербайджана Азер Заде.

Фестиваль завершится 27-28 февраля гала-концертами с участием симфонического оркестра и солистов Большого театра России. В концерте также примут участие солисты Большого театра России, народные артисты Азербайджана Динара Алиева (сопрано) и Эльчин Азизов (баритон), а также солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народный артист Али Аскеров (бас).

Азербайджанский дирижер выступил на Международном фестивале имени Федора Шаляпина (ФОТО)
Азербайджанский дирижер выступил на Международном фестивале имени Федора Шаляпина (ФОТО)
Азербайджанский дирижер выступил на Международном фестивале имени Федора Шаляпина (ФОТО)
Азербайджанский дирижер выступил на Международном фестивале имени Федора Шаляпина (ФОТО)
Азербайджанский дирижер выступил на Международном фестивале имени Федора Шаляпина (ФОТО)
Азербайджанский дирижер выступил на Международном фестивале имени Федора Шаляпина (ФОТО)
Азербайджанский дирижер выступил на Международном фестивале имени Федора Шаляпина (ФОТО)
Азербайджанский дирижер выступил на Международном фестивале имени Федора Шаляпина (ФОТО)
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