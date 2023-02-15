Творческий коллектив детективного сериала "Сезон скорпиона" отмечен наградами Генпрокуратуры Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Творческий коллектив детективного сериала "Сезон скорпиона" отмечен наградами Генпрокуратуры Азербайджана, сообщает Trend Life cо ссылкой на страницу Генпрокуратуры в Facebook.

Награды были вручены Генеральным прокурором Кямраном Алиевым в рамках церемонии награждения победителей конкурса “İlin ən yaxşı müstəntiqi” и “İlin ən yaxşı dövlət ittihamçısı”, а также “Prokurorluğun dostu”.

Отметим, что 12-серийный фильм был представлен на телеканале İTV (Общественное телевидение), вызвав огромный интерес телезрителей и стал самым обсуждаемым за последнее время. Сериал, снятый в жанре триллера и драмы, экранизирован по мотивам романа Джейхуна Хидаятли "Əqrəb" (Скорпион). Режиссер-постановщик – Эмиль Гулиев. Интересно, что один из исполнителей главной роли - Азер Айдемир также является автором сценария сериала.

Сериал повествует о таинственном серийном убийце, который держит в страхе и напряжении весь город. Все попытки найти его не приносят результата, и тогда это дело поручают опытным следователям "убойного отдела" Генпрокуратуры - Рауфу Эйвазову (Азер Айдемир) и Кянану Оруджеву (Хикмет Рагимов). Каждое убийство несет в себе послание, все больше запутывая расследование...

В фильме также снялись Аббас Гахраманов, Эльшан Рустамов, Гюшвар Шариф, Ровшан Маммедли, Фарида Шахбазова, Илаха Гасанова, Манаф Дадашев, Зульфия Гурбанова, Самими Фархад, Шахана Рзаева, Натиг Мухтаров, Али Ализаде, Фуад Османов, Эльданиз Расулов и другие.

Главный продюсер - Ялчин Вердиев, оператор-постановщик - Мухаммед Османов (Mosmanue), художник-постановщик - Айсель Амирова, режиссеры - Кянан Надирли, Ниджат Мухтаров, художник по костюмам - Ольга Шабанова, звукорежиссер - MORII.