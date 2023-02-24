Первая педагог-пианистка Азербайджана Ковкеб Сафаралиева – из тюркской династии Каджаров и Джавад хана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном музее музыкальной культуры совместно с ОО "Исследования и пропаганды национального наследия Азербайджана" прошла презентация книги "Bizim böyük müəllimimiz" (Наш большой учитель), посвященный видной пианистке и музыкальному педагогу, народной артистке Азербайджанской ССР Ковкеб Сафаралиевой, сообщает Trend Life. Книга написана педагогом-музыковедом Шарафат Алиевой-Азизовой.

Выступившие рассказали о славном жизненном и пути, творческой и педагогической деятельности первого пианиста-педагога Азербайджана, блистательного музыканта, талантливого педагога, основателя и первого директора музыкальной школы при Азгосконсерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне Бакинская музыкальная академия) Ковкеб Сафаралиевой, которая сыграла большую роль в деле развития музыкального профессионального образования в Азербайджане и наряду с великим Узеиром Гаджибейли стала активным создателем школы нового типа. Гостям была представлена музыкальная программа.

Ковкеб Сафаралиева родилась 3 января 1907 в Баку. Отец её, Кямиль бек, был образованной личностью, занимался обширной банковской деятельностью, дослужился до чина полковника царской армии, а главное, был городским головой Баку, т.е., по нынешним понятиям - мэром города. Мать, Гамер ханум, происходила из тюркской династии шахов Каджаров: ее дед - последний правитель Гянджинского ханства Джавад хана, который в 1804 году погиб в бою с царскими войсками. В их семье было шестеро детей - четыре девочки и два мальчика. В годы установления Советской власти были лишены всего имущества, в том числе собственных домов. В результате тяжких переживаний Кямиль бек в 1920-м году скончался в возрасте всего 48 лет. Вся семья ютилась подвальное помещение собственного дома (шестеро детей и мать!). Несмотря на трудности и лишения, Гамер ханум сумела дать всем своим детям отличное воспитание и высшее образование: они стали прекрасными специалистами в самых разных областях. В семье было особое отношение к искусству. Например, брат Дадаш учился игре на виолончели у Леопольда Ростроповича. Но профессиональным музыкантом стала только Кёкяб-ханум.

Уже в восьмилетнем возрасте стала обучаться музыке, поступив в восьмилетнюю общеобразовательную школу имени Мариинского. С 1916 по 1926 год также обучалась в музыкальном техникуме, после которого начала педагогическую деятельность в 1926 году в Тюркской женской семинарии, где знакомится с Узеиром Гаджибейли, а также работает концертмейстером Театрального техникума и Бакинского оперного театра, пианистом Бакинского рабочего театра (ныне Государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна).

В 1932 году окончила фортепианный отдел Азербайджанской государственной консерватории, стажировалась в Московской государственной консерватории, став первой азербайджанкой - профессором фортепианной кафедры. В 1937 году основала Музыкальную школу при Азербайджанской государственной консерватории (ныне музыкальная школа имени Бюльбюля), где до 1952 года была директором. За долгие годы своей педагогической деятельности воспитала свыше ста пианистов, работающих также в России, США и других странах. Автор ряда научно-методических пособий, статей о музыке и многих музыкальных произведений. Последние годы работала научным консультантом Азербайджанской государственной консерватории. Скончалась 27 июня 1985 года.