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В Баку пройдет театральный фестиваль BAXIŞ-3

Культура Материалы 4 марта 2023 09:17 (UTC +04:00)
В Баку пройдет театральный фестиваль BAXIŞ-3

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Баку 6-9 марта пройдет фестиваль лабораторий, действующих при Союзе театральных деятелей Азербайджана (СТДА), сообщили Trend Life в пресс-службе СТДА. Фестиваль называется "BAXIŞ -3" (Смотр-3).

Основная цель проведения фестиваля – продемонстрировать знания и способности молодых театральных талантов, которые на протяжении четырех месяцев занимались в лаборатории, вдохновить их на новые поиски и активизировать творческие процессы в театральном пространстве.

На фестивале "BAXIŞ-3" будут представлены работы режиссерской и актерской лабораторий, а также лаборатории "Экспериментальный театр"

В рамках фестиваля, который продлится четыре дня, будет продемонстрировано восемь спектаклей. Показы пройдут на большой и малой сценах Союза театральных деятелей.

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