С любовью вспоминая Рустама Ибрагимбекова - вечер памяти Мастера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел вечер памяти, приуроченный к годовщине смерти видного кинодраматурга, сценариста, кинорежиссера, лауреата государственных премий Азербайджана и России, народного писателя Азербайджана Рустама Ибрагимбекова (5.02.1939 – 10.03.2022), сообщает Trend Life.

В фойе центра гостям была представлена книга "Рустам Ибрагимбеков", в которую вошли воспоминания друзей, близких и коллег Мастера, многочисленные публикации и интервью разных лет. Выступившие на открытии народные писатели Анар Рзаев и Чингиз Абдуллаев, академик Российской академии художеств, скульптор Айдын Зейналов, руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров, российский государственный деятель, член Попечительского совета Российского совета по международным делам Леонид Драчевский отметили большой вклад Рустама Ибрагимбекова в развитие культуры, поделились теплыми воспоминаниями, отметив его высокие человеческие качества и профессионализм. Вела вечер заслуженная артистка Наргиз Джалилова.

Гости мероприятия отметили, что Рустам Ибрагимбеков - один из видных представителей современной азербайджанской литературы и кинематографии. Своей многогранной деятельностью он завоевал известность и за пределами нашей страны. Своим плодотворным творчеством он сыграл важную роль в обогащении художественно-эстетической мысли, более полувека вносил вклад в развитие литературно-культурной среды. Повести и рассказы, пьесы и сценарии мастера, умело отображавшего на основе жизненных реалий социально-нравственные проблемы, драматические конфликты и внутренний мир наших современников сыграл существенную роль в обновлении содержания нашей литературы и национального киноискусства.

Затем гостям была представлена литературно-музыкальная часть, в которой ведущий, известный российский актер, заслуженный артист Тимур Бадалбейли декламировал отрывки из воспоминаний Рустама Ибрагимбекова, сопровождающиеся показом фотографий из семейного архива, видеокадрами воспоминаний его друзей, среди которых были Расим Оджагов, Никита Михалков, Александр Калягин, Андрей Кончаловский и другие. Были представлены кадры взаимоотношений великого лидера Гейдара Алиева и Рустама Ибрагимбекова, цитаты из многотомника народного писателя Азербайджана Эльмиры Ахундовой "Гейдар Алиев. Личность и эпоха". И конечно же кадры из фильмов. По мотивам его произведений было снято более 40 художественных и телевизионных фильмов. Эти богатые разнообразными и содержательными образами произведения, повествующие о важных социальных реалиях, снискали мастеру, отличающемуся особым почерком, большую симпатию читательской и зрительской аудитории. Рустаму Ибрагимбекову как сценаристу и режиссеру принадлежат достойные одобрения заслуги также в развитии кинематографии. Снятые по его сценариям “В одном южном городе”, “Белое солнце пустыни”, “Допрос”, “День рождения” и многие другие фильмы завоевали большую славу и были удостоены высоких наград. Фильм “Урга – территория любви”, соавтором сценария которого он является, был удостоен в 1991 году высшей награды Венецианского международного кинофестиваля, а фильм “Утомленные солнцем” – высшей награды Каннского международного кинофестиваля в 1994 году и премии “Оскар” Американской киноакадемии в 1995 году.

В вечере с музыкальными композициями из фильмов выступили коллектив под руководство пианиста Низами Алиева, Государственный ансамбль "Гая" и заслуженная артистка Севда Алекперзаде.

В заключении вечера собравшиеся почтили память Мастера продолжительными овациями, Фатима и Фуад Ибрагимбековы выразили от имени семьи гостям мероприятия признательность за добрую память об отце.

Фото - Вугар Иманов.