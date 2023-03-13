В работах Нигяр Хельми вы не увидите лиц женщин - зрители сами "рисуют" их в воображении (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее современного искусства открылась персональная выставка члена Союза художников Азербайджана и Международной ассоциации профессиональных художников IAA/AIAP-ЮНЕСКО, генерального и креативного директора MIRAS Group Нигяр Хельми под названием "Аромат женщины", сообщает Trend Life.

В экспозиции представлено 30 картин, в которых прекрасно сочетаются реализм и неограниченное использование цвета. Цветы на картинах художника являются символом женской красоты и элегантности. Являясь скоплением женской энергии, они представляют собой концентрированную версию отображения замыслов художницы на холсте.

Нигяр Хельми успешно экспериментирует в различных жанрах живописи. В нынешней экспозиции автор не боится делиться самыми сокровенными, яркими эмоциями. Пространство на ее полотнах оживает и становится осязаемым, активизируя все органы чувств – терпкий аромат цветов, соленый вкус морских брызг и нагретых солнцем скал... При этом на портретах Нигяр Хельми вы не увидите лиц женщин, их чувств и эмоций. Художница призывает зрителей самим "рисовать" лица, возникающие в их воображении

Выразив благодарность организаторам и участникам мероприятия, художник рассказала о выставленных работах и сказала, что будет и впредь усердно работать во имя развития изобразительного искусства Азербайджана.

Затем гости ознакомились с экспозицией, пожелали художнице дальнейших творческих успехов.

Выставка продлится до 19 марта.