Начинается показ нового азербайджанского сериала "Адрес любви" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) с сегодняшнего дня приступает к показу нового сериала под названием "Sevginin ünvanı" (Адрес любви), сообщили Trend Life в отделе социальных медиа и связей с общественностью ЗАО.

10-серийный сериал затрагивает такие проблемы, как наркомания, ранние браки, гендерное неравенство.

Чтобы достичь заветной цели, главная героиня сериала Бясти меняет не только имя, но и всю свою жизнь...

Автор сценария сериала – Лейла Гадирзаде, режиссер-постановщик – Заур Зейнал, продюсер – Ниджат Гасанли. Руководитель проекта – Гамид Асадзаде.

Посмотреть первую серию фильма зрители смогут сегодня в 21:00 на телеканале AzTV. Сериал будет транслироваться по воскресеньям в 19:00.