В Израиле состоялся фестиваль искусств, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В израильском городе Афула состоялся гала-концерт фестиваля искусств "Gözəl Azərbaycan diyarı" (Прекрасный край Азербайджан), посвященный 100-летию со дня рождения архитектора современного Азербайджана, выдающегося политического и государственного деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает Trend Life со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Мероприятие, организованное в молодежном спортивном центре "Eşkol Pays", прошло на основе проекта Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана и Управлением абсорбции муниципалитета города Афула.

На мероприятии присутствовали первый вице-мэр города Афула Михаил Баркан, начальник Управления абсорбции Афулы Инна Окунь, представитель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Исмаилзаде и другие гости.

Выступая перед концертной программой, президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак отметил, что личность общенационального лидера Гейдара Алиева, его великие дела на благо родины и ее народа вызывают восхищение не только у соотечественников, но и у известных в мире политиков и историков.

Было отмечено, что в фестивале, организованном в рамках "Года Гейдара Алиева" в Азербайджане, приняли участие 50 талантливых детей, подростков и представителей молодежи в возрасте от 6 до 22 лет.

Одной из целей фестиваля является рассказать о том, что в Азербайджане на протяжении столетий жили и живут люди самых разных национальностей и одним из самых ярких гарантов политики толерантности был великий лидер – Гейдар Алиев.

Затем состоялась презентация книги "Идущий впереди", изданной на иврите в Израиле Ассоциацией "АзИз". Книга рассказывает о жизненном пути общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Автор идеи, куратор фестиваля, директор Азербайджанского культурного центра при "АзИз" Егяна Сальман поблагодарила всех участников фестиваля.

Затем вниманию слушателей была представлена концертная программа, в ходе которой прозвучали произведения азербайджанских авторов и народные песни.