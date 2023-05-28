На Международном азиатском конгрессе в Польше представлены религиозно-этические аспекты азербайджанской культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках X Международного азиатского конгресса в городе Торсунь (Польша) состоялась презентация книги завкафедрой "Славянских языков" Бакинского славянского университета, академика Международной академии наук исследований тюркского мира и Европейской академии естественных наук, обладателя международных наград, профессора Рафига Новрузова "Парадигма культуры", сообщает Trend Life.

Издание "Парадигма культуры" посвящена различным культурологическим моделям Востока. Большая часть уделена религиозно-этическим аспектам азербайджанской культуры, поэзии и литературе, влиянию на восточные культуры. В мероприятии приняли участие деятели культуры и науки пятнадцати стран, в том числе из Азербайджана.

Издание представлено в рамках серии книг "Библиотека Азии и Тихого океана" Издательского Дома Адама Маршалека - уникальной инициативы, представляющей наиболее интересные работы по востоковедению польских и зарубежных авторов, что позволяет читателям лучше понять Азию, изучить ее культуру и историю.

X Международный азиатский конгресс прошел на тему "Взгляды, идентичность, сообщества". Основная цель форума – создание площадки для дальнейшего развития межрегионального сотрудничества между дипломатами, учеными и экспертами стран Центральной Европы и Азии, создание площадки для обмена идеями и опытом, выработка конкретных предложений по укреплению взаимодействия между сообществом экспертов и представителей бизнеса в различных областях.

Организаторами мероприятия выступили Министерство иностранных дел Польши, компания "Маршалек-Холдинг", Торуньский университет имени Н.Коперника, Институт политических наук Варшавского университета, Общество сотрудничества "Польша-Восток", Польское общество интеграции и сотрудничества, Куявско-Поморское воеводство и мэрия Торуни.