Мир турецких сериалов в Баку - потрясающий концерт BN Team Orchestra из Казахстана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялся потрясающий концерт коллектива BN Team Orchestra (Казахстан) со своей знаменитой программой "Мир турецких сериалов", сообщает Trend Life.



BN Team - творческая и креативная команда молодых и энергичных музыкантов, актеров и артистов разных жанров из Астаны. В концертной программе зрителям были представлены любимые и лучшие саундтреки из таких сериалов, как "Черная любовь", "Великолепный век", "Чукур", "1001 ночь", "Королек - птичка певчая", "Запах клубники", "Постучись в мою дверь", "Ветреный", "Ранняя пташка", "Любовь напрокат" и другие. Все это происходило в сопровождении большого симфонического оркестра, хора, солистов певцов и инструменталистов. Более того, выступления сопровождались кадрами из всех этих сериалов на большом экране.



Эта музыка - не просто сопровождение сериалов, а целый симфонический мир, который завораживает, погружает в атмосферу кино, передаёт все переживания героев экрана и запоминается навсегда. Вместе с героями и артистами бакинские зрители вновь переживали эти чувства и овациями встречали каждое исполнение BN Team Orchestra.