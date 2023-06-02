"Guilty Pleasure" - Пространство современного искусства YARAT представило групповую выставку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT представило в Проектном пространстве ARTIM в Баку групповую выставку "Guilty Pleasure" (Предосудительное удовольствие), сообщает Trend Life.

Участниками выставки стали молодые азербайджанские художники - творческий дуэт Агаали Садирли и Наили Дадашзаде, Мяляк Байрамлы, Агабаба Багиров, Nihad J., Тамерлан Халилов, Тамилла Мамедова, Нигяр Самедзаде, Нармин Зейналлы, а также "Kobranın ölüm rəqsi".

По словам куратора проекта Захры Мамедовой, на выставке представлены работы девяти участников, которые подготовили свои проекты в различных направлениях – это видео, инсталляции, фотографии, иллюстрации.

"Название выставки "Guilty Pleasure", и ее участники рассматривают понятие китч. "Guilty Pleasure" - это социальный термин, означающий нечто приятное, обычно вызывающее незначительное чувство вины. Авторы работ исследуют традиционное понятие о вкусе и оригинальность этого воззрения. Мы стараемся показать противоположность популярной эстетики", - отметила Мамедова.

Куратор выставки подчеркнула, что проект бросает вызов традиционным понятиям о вкусе и аутентичности посредством любопытного исследования постоянно разрастающейся популярной эстетики в сфере китча, имитации оригинальности и потребительской культуры.

"Guilty Pleasure" отмечает неоспоримый лоск китча, который раскрывается во всех своих смелых проявлениях и становится центром этой выставки.

Среди экспонируемых работ – проект творческого дуэта Агаали Садирли и Наили Дадашзаде, которые представили мультимедийную инсталляцию "İnfinity Date", а также работу, посвященную свадебной фотосессии – "Nefsi-Memories".

"Подготавливая свой проект, мы с одной стороны опирались на национальные традиции, а с другой - на культ китча", - сказал Trend Life Агаали Садирли.

Работа еще одной участницы выставки - Мяляк Байрамлы состоит из двух частей: видеоинсталляции и настенных обоев.

"На настенных обоях отображены джейраны, находящиеся в лесном массиве. Люди в меняющемся мире заселяют, урбанизируют территорию, а во внутреннем интерьере своих домов используют атрибуты, связанные с природой. Для них это будто напоминание, откуда они пришли… Просматривая видеоинсталляцию, мы можем наблюдать сценарий охоты, что тоже заставляет задуматься, почему об охоте снят фильм, продолжительностью полтора часа, и почему многие люди смотрят такие фильмы", - сказала Мяляк Байрамлы.

Отметим, что выставка "Guilty Pleasure" является тонким сарказмом над установившимися ценностными и эстетическими нормами, приглашая зрителей поразмыслить над парадоксом - "что-то настолько плохо, что это хорошо".

В эпоху сверхпотребления и массового производства традиционная иерархия высоких ценностей и китча становится размытой. Выставка охватывает поверхностность, демонстрируя преувеличенную сентиментальность, мгновенное эмоциональное удовлетворение, стремительное потребление в ироничной форме.

Продолжая эту мысль, экспозиция оспаривает общепринятые представления о вкусе, побуждая исследовать личные предубеждения и противостоять культурным ожиданиям, которые диктуют, что считается приемлемым или желательным. Выставка сопоставляет в социальном контексте аспекты индивидуальной идентичности, образа жизни, традиций, поп-культуры, системы ценностей через эстетику и ставит целью быть дерзким, эксцентричным, веселым и игривым, заставляя смеяться и вздрагивать одновременно.

Выставка продлится до 3 сентября. Место проведения: Проектное пространство ARTIM (Ичеришехер, улица Кичик Гала, 5). Время работы: вторник – воскресенье, 12:00 – 20:00