В Самарканде прошли Дни азербайджанской музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Самарканде в рамках Дней азербайджанской музыки в Узбекистане представлена ​​ концертная программа, организованная Азербайджанским культурным центром Гейдара Алиева в Узбекистане в Ташкенте, сообщили Trend Life в пресс-службе АКЦ.

Праздничный вечер прошел в большом концертном зале Самаркандского городского Дворца молодежи. В фойе была представлена выставка, посвященная общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву.

Заместитель хокима города Самарканда Рустамбек Кабилов назвал проведение Дней азербайджанской музыки значимым событием, отметив высокий уровень отношений между братскими странами. Он подчеркнул, что мероприятия, посвященные 100-летию великого государственного деятеля Гейдара Алиева, в Узбекистане проводятся с большой торжественностью, что узбекский народ испытывает большую любовь и почтение Гейдару Алиеву.

Директор АКЦ Самир Аббасов подчеркнул, что в древнем Самарканде традиционно проводятся большие мероприятия и концерты, связанные с национальной культурой, в Узбекистане всегда существует большой интерес к Азербайджану, большое значение имеют общие исторические и культурные ценности азербайджанского и узбекского народов.

В концертной программе приняли участие народная артистка Азербайджана и Узбекистана Гюльянаг Мамедова, заслуженная артистка Узбекистана Юлдуз Турдиева, прозвучали азербайджанские и узбекские композиции.

Концертная программа в Самарканде прошла с аншлагом и встречена овациями.