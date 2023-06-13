Уютное место в бакинском сквере... "Максуд навсегда" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги "Максуд навсегда", посвященной видному писателю, драматургу, сценаристу, режиссеру, лауреату Государственной премии и орденов Азербайджана "Шохрат", "Шараф", "Истиглал" и других стран, номинанту на Нобелевскую премию по литературе, народному писателю Максуду Ибрагимбекову (11 мая 1935 - 22 марта 2016), сообщает Trend Life.

Книга "Максуд навсегда", изданная при поддержке Фонда Гейдара Алиева на азербайджанском и русском языках, в жанре документального повествования рассказывает о яркой жизни всемирно известного представителя национальной культуры и интеллигенции Максуда Ибрагимбекова. В книге отражены славные вехи жизни Максуда Ибрагимбекова и фотографии из семейного архива. Почему Максуд Ибрагимбеков до сих пор интересен читателю? Почему нас поражают его повести, рассказы, пьесы, фильмы? Ответ на все эти вопросы читатель сможет получить из представленной книги "Максуд навсегда", в основу которой легли собственные мысли Максуда Ибрагимбекова, его интервью, размышления о любимом деле, личные беседы за столом с друзьями и коллегами и др.

Выступившие директор Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Рзаева, директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, автор издания, заслуженный журналист, кинодраматург, сценарист Надежда Исмайлова, секретарь Союза писателей Азербайджана, писатель-публицист Ильгар Фахми рассказали о большом вкладе Максуда Ибрагимбекова в национальную литературу и кинематограф, поделились воспоминаниями.

Произведения Максуда Ибрагимбекова были переведены на около сорока языков, издавались во многих странах мира, завоевали любовь миллионов читателей. По его сценарию были сняты фильм и поставлены спектакли, входящую в национальную сокровищницу культуры.

Гостям был представлен экспериментальный интерактивный спектакль "Уютное место в сквере", поставленный режиссером Тарланом Расуловым по мотивам рассказов Максуда Ибрагимбекова "Уютное место в сквере", "Фисташковое дерево" и "Прощай, Миледи!". Автор инсценировки – Исмаил Иман. Роли в спектакле исполнили заслуженные артисты Эльшан Рустамов и Мелек Абасзаде в музыкальном сопровождении заслуженного артиста, лауреата международных конкурсов, джазмена и пианиста Шаина Новрасли. Темы старого Баку, преемственности поколений и солидарности азербайджанского народа, способного справиться с любыми испытаниями даже в самых сложных условиях, проходят красной линией во всех трех рассказах.