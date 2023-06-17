"Эволюция. Современные тенденции в оперном и театральном искусстве" – разговор с Эйюбом Гулиевым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков состоялись музыкальный вечер и лекция на тему "Эволюция. Современные тенденции в оперном и театральном искусстве", сообщает Trend Life.

Автором и модератором проекта выступил известный дирижер, один из самых ярких музыкантов своего поколения, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев. Проект реализован совместно с Центром Современного Искусства YARAT.

Вместе с автором и модератором проекта, главным дирижером и музыкальным руководителем Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюбом Гулиевым, гости вечера попытались проанализировать динамику и современные тенденции в развитии оперного искусства и понять, что ожидает нас в ближайшем будущем.

Состоялась беседа об истоках и развитии мировой и азербайджанской оперы, французской, итальянской и русской оперных школ, первой и второй авангардной волне, об актуальных, порой неоднозначных постановочных решениях режиссеров-новаторов, таких как Андреас Нейфельд, Андрей Жолдак и многих других.

В программе прозвучали фрагменты из известных произведений в исполнении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, заслуженной артистки Фариды Мамедовой и финалиста VI Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева, баритона Махира Тагизаде.

Отметим, что Эйюб Гулиев – заслуженный артист Азербайджана, один из самых обласканных критиками дирижеров своего поколения, является обладателем многих национальных и международных наград и премий, включая звание "Лучший дирижер года". Совсем недавно за вклад в пропаганду венгерской классической музыки он был удостоен ордена "Золотой крест" - одной из самых высоких наград, присуждаемых Венгрией.

Он также является доцентом дирижерского факультета Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

На вечере присутствовали профессионалы из сферы музыки, представители разных сфер искусства и общественные деятели.