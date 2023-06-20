Эльчин Азизов вошел в состав жюри Международного конкурса имени П. И. Чайковского

БАКУ /Trend Life/ - Солист Большого театра России, народный артист Азербайджана Эльчин Азизов вошел в состав жюри XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского, сообщает Trend Life.

Конкурс проводится по шести специальностям – "фортепиано", "скрипка", "виолончель", "сольное пение", "деревянные духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот)", "медные духовые инструменты (валторна, труба, тромбон, туба)".

Народный артист Азербайджана Эльчин Азизов вошел в состав жюри конкурса по специальности "сольное пение".

XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского проводится с 19 июня по 1 июля 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге (Россия). Всего в конкурсе примут участие 236 музыкантов.

Международный конкурс имени П.И. Чайковского является крупнейшим событием в мире классической музыки. Конкурс проводится раз в четыре года, его главная цель - выявление новых талантов.