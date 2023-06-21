Фильм об азербайджанском ветеране Второй мировой войны покажут на российском телеканале (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На российском телеканале "Культура" покажут совместный киноальманах кинематографистов стран СНГ, в работе над которым также принимали участие представители Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

В 2022 году в Санкт-Петербурге (Россия) состоялся питчинг кинопроектов для совместного производства стран СНГ. Кинематографисты из постсоветских государств представили свои проекты на данной площадке.

Одним из победителей питчинга стал кинопроект известного кинорежиссера Али Хамраева "Последний свидетель".

"Последний свидетель" повествует о живых героях Второй мировой войны. К этому проекту присоединились и азербайджанские кинематографисты, и в его рамках был снят фильм о 97-летнем ветеране Иззате Нематове, проживающем в селе Пенсар Астаринского района.

Продюсером фильма выступил Назим Гусейнов, автор сценария - Таир Таирович (Алиев), режиссер – Айдан Ахмедова, оператор – Рафиг Алиев. Монтаж фильма осуществлялся в Санкт-Петербурге.

В целом в фильме повествуется о жизни около 10 героев.

Фильм-баллада будет продемонстрирован 22 июня в 21:00 по московскому времени и 23 июня в 13:25 на российском телеканале "Культура".