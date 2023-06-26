Baku Piano Festival – синтез джаза и мугама в исполнении тариста Арслана Новрасли и пианиста Ниджата Асланова (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life / - В рамках второго Международного фестиваля фортепианной музыки - Baku Piano Festival прошел концерт лауреатов международных конкурсов, тариста Арслана Новрасли и пианиста Ниджата Асланова, сообщает Trend Life.

Арслан Новрасли – первый исполнитель, который применил прием стандартов гармонического джаза на таре. В своей музыке он сочетает мугам и джаз, исполняет джазовые композиции, эстрадную музыку, классические и мировые произведения на культурных мероприятиях страны и за рубежом. Ниджат Асланов – сотрудничал с рядом известных музыкантов, широко известен среди любителей джазовой музыки.

Baku Piano Festival, организованный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, проходит с 15 по 29 июня. В фестивале принимают участие известные и талантливые музыканты и артисты из Азербайджана, Германии, Австрии, Бразилии, Франции, Испании, Латвии, Венгрии, Норвегии и Турции, которые представляют концертные программы на различных площадках столицы и, помимо демонстрации высокого искусства, способствуют созданию культурного моста, объединяющего представителей разных стран. В рамках программ представлен широкий спектр музыкальных жанров - рок, классика, джаз, поп, фламенко и даже танго. Помимо этого, для публики будет организован ряд интерактивных мастер-классов и пройдут Дни кино. Волшебную магию фестиваля и его гармоничную и незабываемую атмосферу импровизации отражает девиз Baku Piano Festival - May Piano Inspire You! Основатель и директор фестиваля - лауреат международных конкурсов, пианист-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

Билеты: https://iticket.az/events/2nd-baku-international-piano-festival

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