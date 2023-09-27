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Названы победители IV Международного фестиваля женского документального кино "Севиль" (ФОТО)

Культура Материалы 27 сентября 2023 18:49 (UTC +04:00)
Названы победители IV Международного фестиваля женского документального кино "Севиль" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Названы победители IV Международного фестиваля женского документального кино "Севиль", который прошел в городах Баку, Шеки, Лянкяран, сообщает Trend Life.

Заявки на участие в фестивале подали авторы 195 фильмов из 57 стран мира.

В местной категории "Короткометражный документальный фильм" победу одержал анимационный фильм "Hədis" (Хадис) режиссера Назрин Агамалыевой. Специальной награды жюри в данной категории удостоена кинолента "Çinar ağacının kölgəsində" (В тени чинара) режиссера Айнур Эльгюняш.

В международной категории "Короткометражный документальный фильм" победу одержала работа режиссера Соны Нотовой "Рождение женщины" (Словакия). Специальной награды жюри удостоена кинолента "Эта такая любовь" режиссера Ольги Хайносз (Польша).

В международной категории "Полнометражный документальный фильм" победу одержала кинокартина "Автопортрет на границе", режиссером которой является Анна Дзяпшипа (Грузия). Специальную награду жюри получил фильм "Bəlkələrlə yaşayırıq: Müharibə sonrası itkin düşmüş şəxslərin axtarışında" режиссера Лейлы Джафаровой (Азербайджан).

Также в рамках фестиваля прошел пятидневный воркшоп "Dok Atelye". Из восьми представленных проектов жюри выбрало следующих победителей: проект Джейлан Амиралиевой и Леви Энджел "Yaxşı səhərlər"; Гюлары Исмаиловой и Сехер Джахан - "Süpürgə boğan".

Названы победители IV Международного фестиваля женского документального кино "Севиль" (ФОТО)
Названы победители IV Международного фестиваля женского документального кино "Севиль" (ФОТО)
Названы победители IV Международного фестиваля женского документального кино "Севиль" (ФОТО)
Названы победители IV Международного фестиваля женского документального кино "Севиль" (ФОТО)
Названы победители IV Международного фестиваля женского документального кино "Севиль" (ФОТО)
Названы победители IV Международного фестиваля женского документального кино "Севиль" (ФОТО)
Названы победители IV Международного фестиваля женского документального кино "Севиль" (ФОТО)
Названы победители IV Международного фестиваля женского документального кино "Севиль" (ФОТО)
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