Названы победители IV Международного фестиваля женского документального кино "Севиль" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Названы победители IV Международного фестиваля женского документального кино "Севиль", который прошел в городах Баку, Шеки, Лянкяран, сообщает Trend Life.

Заявки на участие в фестивале подали авторы 195 фильмов из 57 стран мира.

В местной категории "Короткометражный документальный фильм" победу одержал анимационный фильм "Hədis" (Хадис) режиссера Назрин Агамалыевой. Специальной награды жюри в данной категории удостоена кинолента "Çinar ağacının kölgəsində" (В тени чинара) режиссера Айнур Эльгюняш.

В международной категории "Короткометражный документальный фильм" победу одержала работа режиссера Соны Нотовой "Рождение женщины" (Словакия). Специальной награды жюри удостоена кинолента "Эта такая любовь" режиссера Ольги Хайносз (Польша).

В международной категории "Полнометражный документальный фильм" победу одержала кинокартина "Автопортрет на границе", режиссером которой является Анна Дзяпшипа (Грузия). Специальную награду жюри получил фильм "Bəlkələrlə yaşayırıq: Müharibə sonrası itkin düşmüş şəxslərin axtarışında" режиссера Лейлы Джафаровой (Азербайджан).

Также в рамках фестиваля прошел пятидневный воркшоп "Dok Atelye". Из восьми представленных проектов жюри выбрало следующих победителей: проект Джейлан Амиралиевой и Леви Энджел "Yaxşı səhərlər"; Гюлары Исмаиловой и Сехер Джахан - "Süpürgə boğan".