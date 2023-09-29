YARAT представил выставочный проект "MONO" – одиночество и диалог с нейросетью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT представило выставочный проект Максима Татаринцева под названием "MONO", сообщает Trend Life.

Выставочный проект экспонируется в Проектном пространстве ARTIM, расположенном в Ичери шехер в Баку.

"MONO" – от древнегреческого "μόνος" (mónos – "один, единственный, единый").

Как сказала Trend Life куратор выставки Захра Мамедова, название экспозиции исходит в целом из личного монолога художника.

"Несмотря на это, на протяжении всей экспозиции автор ведет постоянный диалог с искусственным интеллектом. На выставке представлены четыре проекта Максима Татаринцева, выполненные в различных техниках, основные из которых видео-арт и звуковые инсталляции. Здесь демонстрируется влияние эмиграции, геополитических вопросов, природных катастроф и т.д. на жизнь человека", - сказала Захра Мамедова.

Максим Татаринцев в беседе с Trend Life подчеркнул, что выставочный проект о том, как человек в современном мире не всегда владеет своей судьбой. То есть возможны определённые события - глобальные или личные, которые могут развернуть его жизнь на 180 градусов, и она пойдёт по совсем другому направлению.

"Создавая один из четырех проектов, я в течение 30 дней вел дневник, записки из которого публиковал в чате. Так, возник психоанализ от компьютера, у которого нет чувств. Он мне "говорил", что делать, ввиду этого мои действия не связаны, они достаточно абсурдные. Вся выставка про абсурдность нашей жизни, нам кажется, что все идет по плану, а на самом деле это не совсем так, есть много факторов, которые могут все изменить", - отмечает автор экспозиции.

При создании другого проекта на тему эмиграции и ушедших людей Максим Татаринцев использовал звуковые инсталляции, старые стулья и обувь.

"Здесь также искусственный интеллект придумал истории эмиграции несуществующих людей. Одну половину историй рассказывает искусственный интеллект, а другую - люди, которые сейчас находятся в эмиграции. Еще одна моя работа представлена в виде двух дикторов. Нейросети я задал текст Франца Кафки "В исправительной колонии", чтобы он его полностью переосмыслил. Так, были изменены местами предложения и слова в них. Получился бессмысленный диалог - созданные дикторы не слышат друг друга и общаются только вопросами.

Создавая четвертый проект, я задал искусственному интеллекту задачу написать сценарий про вещи, которые причиняют людям боль. Он написал про катастрофы, войны, эмиграцию, эпидемию, потерю близких... После чего искусственный интеллект сгенерировал видео, в верхней части которого появляются сообщения из моей личной переписки с друзьями. Эта работа о том, как человек адаптируется ко всему", - добавил Татаринцев.

Он отметил, что ему крайне приятно представить свои работы в Баку. Это его второй проект, реализованный с YARAT, ранее художник участвовал в коллективной выставке.

"С Баку меня многое связывает – мой прадед работал на Нефтяных камнях, дедушка был редактором одной из газет, отец здесь окончил Художественное училище имени Азима Азимзаде. Так сложилась судьба, что я тоже уже два года живу в Баку", - заключил художник.

Отметим, что выставка "MONO" как отражение современного времени рассказывает об отчужденном в абсурде человеке, осмысливающем стремительно меняющуюся реальность.

Очевидно, что в настоящее время нестабильность жизни человека стала нормой. Растущие геополитические конфликты, массовые миграции и природные катастрофы сильно влияют на жизнь людей на личном уровне.

Параллельно с этим необузданно развиваются технологии искусственного интеллекта. Для отражения своей субъективной реальности автор использует искусственный интеллект и представляет на выставке рефлексию на чувство бессмысленности и абсурда постиммиграционного периода.

Несмотря на то, что выставка в основном представляет личный монолог художника, во время всего процесса экспозиции автор ведет постоянный диалог с искусственным интеллектом. В данном контексте искусственный интеллект выступает как путеводитель, даже как некий "пророк", сопровождая художественный путь исканий и вопрошания о смысле. Хотя заповеди искусственного интеллекта часто бывают иррациональными, их выполнение автором указывает на то, как внешние силы и обстоятельства влияют, а возможно даже управляют его восприятием себя и собственной жизни.

На выставке художник ставит вопрос: стоит ли бороться за контроль над своей жизнью или позволить неподвластным внешним силам управлять ею?

Татаринцев исследует возможности и ограничения взаимодействия с искусственным интеллектом и рассматривает возможные последствия его развития.

Таким образом, выставка поднимает вопросы этики и ответственности, подчеркивая постепенное исчезновение границ между реальным и сюрреальным, настоящим и фальшивым.

Куратор выставки: Захра Мамедова.

Выставка работает со вторника по воскресенье, с 12:00 до 20:00.

Выставка продлится до 30 декабря.

О художнике:

Максим Татаринцев (родился в 1991 году в Украине) - мультимедийный художник, который в 2014 году окончил факультет "Дизайн среды" Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Строганова (Россия). В 2018 году окончил Институт современного искусства (Россия).

Основным сюжетом его творчества является социальная среда как главный источник развития личности. Преимущественно воплощая авторский замысел в направлении видео-арта, Татаринцев осмысляет в своих работах категорию времени и раскрывает свойства цикличности и относительности данного явления.

У Максима Татаринцева состоялся ряд персональных выставок - By My Side (галерея DORDOR, Нью-Йорк (США), 2021 год); "Хронометраж" (галерея PRO ART`S, Калуга, Россия, 2020 год).

Также он участвовал в многочисленных коллективных выставках и проектах, таких как SafeZone (ARTIM Project Space, Баку, 2022 год); "Вещи" (Музей "АРТ4", Москва, 2022 год); Международный фестиваль экспериментального кино и видео Fisura (Мексика, 2021); Арт-ярмарка COSMOSCOW (Москва, 2020 год); Die Wahrheit (Petersburg Art Space, Берлин, 2018 год); Международная биеннале молодого искусства (2018 и 2016 годы, Москва) и других.

Его работы были удостоены ряда наград и премий.