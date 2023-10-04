Примадонна узбекской эстрады Юлдуз Усманова впервые выступит с концертом в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку впервые с сольным концертом выступит Примадонна узбекской эстрады, народная артистка Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и Таджикистана Юлдуз Усманова, сообщает Trend Life. Концерт, организованный 33Event, пройдет во Дворце Гейдара Алиева 3 декабря в 19.00.

В её репертуар входит более 1000 песен на узбекском, каракалпакском, турецком, уйгурском, казахском, татарском, русском, таджикском, персидском и других языках. Дискография насчитывает около 100 сольных пластинок, CD- и DVD-дисков. Помимо Узбекистана, альбомы певицы издавались в Германии, США, Англии, Турции, Голландии и других, общий тираж дисков превысил 25 млн экземпляров. Гастролировала во многих странах.

"Узбекистан и Азербайджан - братские народы, которых объединяют история, культура, тюркские корни. Узбекский народ, люди всех поколений всегда с особой любовью относились к азербайджанскому народу. Хочу отметить наши культурные ценности и общность народных и национальных мелодий, мугама и макома, литературы и искусства, архитектуры и кухни. Мы выросли на песнях легендарной азербайджанской исполнительницы Зейнаб Ханларовой. С большим уважением отношусь к творчеству Муслима Магомаева, Рашида Бейбутова и Полада Бюльбюльоглу. Такими мастерами искусства, которые, выступая во многих странах, прославили имя Азербайджана во всем мире, может гордиться каждый народ", - сказала Trend Life одном из интервью Юлдуз Усманова.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/yulduz-usmanova/101760

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