В Баку прошел концерт, посвященный творчеству Ашуга Вейселя (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел концерт "Cümhuriyyətin üzü", посвященный творчеству всемирно известного турецкого народного поэта и певца Ашуга Вейселя (Шатыроглу), организованный Бакинским институтом Юнуса Эмре при поддержке министерства культуры Азербайджана и посольства Турции, сообщает Trend Life.

Выступившие руководитель Бакинского института Юнуса Эмре Сельджук Каракылыч, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, представитель Турецкой Республики Северного Кипра в Азербайджане Уфук Арджа подчеркнули важность реализации таких проектов в деле дальнейшего развития культурных связей между братскими народами, ознакомления с творческим наследием деятелей искусства.

Было отмечено, что празднования, посвящённые великому турецкому поэту Ашугу Вейселю (25 октября 1894 - 21 марта 1973), включены в программу памятных мероприятий ЮНЕСКО 2023 года. 50-летняя годовщина с кончины Ашуга Вейселя отмечена мероприятиями в Турции и за ее пределами. Ашуг Вейсель считается одним из крупнейших представителей турецкой традиции ашугов, настоящего культурного сокровища страны. Входит в число самых знаменитых народных талантов и даже после смерти его искусство продолжает просветлять человечество и будущие поколения через простые строки стихов, наполненные заветами терпимости, любви и патриотизма, отношения к природе и людям, приверженные высоким человеческим ценностям.

Гостям была представлена концертная программа по произведения Ашуга Вейселя в исполнении солистов Международного центра мугама.