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Издана книга о ханенде Мешади Гафаре Гарьягды

Культура Материалы 12 октября 2023 10:41 (UTC +04:00)
Издана книга о ханенде Мешади Гафаре Гарьягды

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Вышла в свет очередная книга из серии изданий Международного центра мугама (МЦМ). Издание посвящено ханенде Мешади Гафару Гарьягды, жившему и творившему в начале XX века, сообщили Trend Life в пресс-службе МЦМ.

Книга подготовлена писателем, публицистом, доктором философии по филологии Гюльгусейном Казымли и доктором философии в области технологий, инженером Тураном Ибрагимовым.

В издании представлена ​​обширная информация о музыкальном наследии Мешади Гафара Гарьягды. В книге отмечено, что Мешади Гафар Гарьягды – представитель талантливого поколения Гарьягды, брат известного ханенде Джаббара Гарьягды.

Консультантом издания является директор Международного центра мугама, заслуженный артист Азербайджана, исполнитель на таре Сахиб Пашазаде, автором предисловия – проректор Азербайджанской национальной консерватории, заслуженный деятель искусств, профессор Лала Гусейнова, редактором – профессор Аббасгулу Наджафзаде.

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