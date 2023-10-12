Издана книга о ханенде Мешади Гафаре Гарьягды

БАКУ /Trend Life/ - Вышла в свет очередная книга из серии изданий Международного центра мугама (МЦМ). Издание посвящено ханенде Мешади Гафару Гарьягды, жившему и творившему в начале XX века, сообщили Trend Life в пресс-службе МЦМ.

Книга подготовлена писателем, публицистом, доктором философии по филологии Гюльгусейном Казымли и доктором философии в области технологий, инженером Тураном Ибрагимовым.

В издании представлена ​​обширная информация о музыкальном наследии Мешади Гафара Гарьягды. В книге отмечено, что Мешади Гафар Гарьягды – представитель талантливого поколения Гарьягды, брат известного ханенде Джаббара Гарьягды.

Консультантом издания является директор Международного центра мугама, заслуженный артист Азербайджана, исполнитель на таре Сахиб Пашазаде, автором предисловия – проректор Азербайджанской национальной консерватории, заслуженный деятель искусств, профессор Лала Гусейнова, редактором – профессор Аббасгулу Наджафзаде.