В Баку прошел театральный фестиваль “3+3=7” (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский театр детей и молодежи по случаю третьей годовщины Победы Азербайджана в 44-дневной войне провел в рамках проекта “Один театр - один фестиваль” фестиваль “3+3=7”, сообщает Trend Life.

Фестиваль, в котором приняли участие 7 театров, прошел на сценах Союза театральных деятелей, Государственного академического национального драматического театра, Государственного академического музыкального театра и Государственного театра юного зрителя. Руководитель проекта и автор идеи - заслуженный артист Интигам Солтан.

На фестивале Государственный академический национальный драматический театр представил спектакль "Послание к елям“ (автор – Годерзи Чохели, режиссер – Нигяр Гюльахмедова), Государственный академический музыкальный театр – "На одном дыхании" (автор идеи – Алигисмет Лалаев, режиссер - Самир Гуламов), Государственный театр юного зрителя - “Я верю” (автор - Ульвия Гейдарова, режиссер - Эльшад Рагимзаде), Государственный театр кукол имени Абдуллы Шаига - “Мусье Жордан” (автор – Мирза Фатали Ахундзаде, режиссер - Александр Максимчев), Лянкяранский государственный драматический театр – "44 дня истины” (автор и режиссер - Анар Бабалы), Мингячевирский государственный драматический театр – "Безымянный" (автор - Айгюн Гасаноглу, режиссер - Вюсал Мехралиев), Бакинский театр детей и молодежи – "До последнего вздоха" (автор идеи и режиссер - Кенуль Шахбазова), "Билет в рай" (автор и режиссер - Ильхама Ахмедова), “Родина” (автор идеи и режиссер – Интигам Солтан).

Спектакли театров-участников были награждены дипломами и призами Главного управления культуры города Баку и оргкомитета фестиваля, режиссеры и участники спектаклей, участники второй Карабахской войны, работающие в театрах - благодарственными дипломами.

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