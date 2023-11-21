Триумф Динары Алиевой в главной партии в опере "Адриана Лекуврёр" на сцене Большого театра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Триумфом для народной артистки Азербайджана Динары Алиевой и всего творческого коллектива завершилась серия премьерных показов оперы "Адриана Лекуврёр", которая прошла с 16 по 19 ноября на исторической сцене Большого театра, сообщает Trend Life. Множество восторженных откликов в российских СМИ и соцсетях являются ярким тому подтверждением.

"Адриенна Лекуврёр" - опера Франческо Чилеа в четырёх действиях на либретто Артуро Колаутти. В основе либретто - пятиактная драма Эжена Скриба и Эрнеста Легуве "Адриенна Лекуврёр" (1849). Главная героиня Адриенна Лекуврёр (1692–1730) – реальная фигура - французская актриса, артистка труппы "Комеди Франсез", одна из самых выдающихся фигур театра эпохи Просвещения, судьба которой легла в основу произведения. "Адриана Лекуврёр" стала одной из любимых опер всех примадонн мира.

Яркий, динамичный, изысканный спектакль с прекрасной стилизованной коллекцией костюмов и акцентом на драматизм повествует о трагической истории выдающейся актрисы XVIII века Адриенны Лекуврёр, которая происходила из семьи деревенского шляпника. По одной из легенд, она была отравлена соперницей, герцогиней Бульонской, из ревности к графу Морису Саксонскому. Любовный треугольник, интриги, страсть проходят красной чертой в сюжете произведения.

Главную партию блестяще исполнила Динара Алиева. Ее исполнение сделало этот образ еще более неотразимым и незабываемым.

Режиссер-постановщик спектакля - Евгений Писарев, сценограф - Зиновий Марголин, художник по костюмам - Виктория Севрюкова, дирижер - Артем Абашев. В великолепный состав исполнителей также вошли Ксения Дудникова, Владислав Сулимский, Михаил Казаков, Нажмиддин Мавлянов, Михаил Агафонов и др.

"Я счастлива, что мой дебют в этой партии состоялся в Большом театре и в постановке Евгения Писарева. Исполнить музыку Франческо Чилеа — мечта любого сопрано. И, конечно, я тоже мечтала однажды прожить на сцене жизнь этой великой актрисы, создать ее прекрасный многогранный образ. Я эмоциональная певица, поэтому Адриана мне близка, и я очень глубоко прочувствовала эту героиню. Очень теплая у нас сложилась атмосфера в театре. И сам процесс творческий, процесс репетиционный прошёл, мне кажется, максимально быстро, на каком-то позитиве, мы очень много смеялись. Как говорил режиссёр: "Когда ставим драму, нужно больше смеяться, потому что когда ставишь комедию, нужно больше быть серьёзным, чтобы в итоге получился потрясающий результат", - отметила Динара Алиева.

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