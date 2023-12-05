В Гянджинской филармонии состоится концерт памяти легендарного Рашида Бейбутова

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова 14 декабря в 19.00 состоится концерт, посвященный 109-й годовщине со дня рождения легендарного певца, народного артиста СССР, лауреата государственных премий Азербайджанской ССР и СССР, Героя социалистического труда, народного артиста Азербайджанской ССР и Дагестанской АССР, заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР Рашида Бейбутова, сообщили Trend Life в филармонии.

На концерте прозвучат песни из репертуара великого певца. Наряду с музыкантами и солистами Гянджинской филармонии, предполагается участие деятелей искусства из столичных музыкальных учреждений.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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