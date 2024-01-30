"Восемь любящих женщин" - как в Баку забыли о трупе

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна 8-9 марта 2024 года состоится премьера спектакля "Восемь любящих женщин" по пьесе Робера Тома, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Режиссер-постановщик спектакля - Рауля Турккан, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Федоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, над музыкальным оформлением работает заслуженный работник культуры Владимир Неверов, над хореографией - заслуженная артистка Азербайджана Нигяр Рзаева, художник по свету - Керим Аскеров, ассистент режиссера - Юлия Лимарева.

Роли в постановке исполнят - народная артистка Азербайджана Людмила Духовная, заслуженные артисты - Инна Имранова, Хаджар Агаева, Милана Соколенко, артисты театра - Сабина Асим, Сяма Велиева, Самира Рустамова, Айлин Турккан, Румия Агаева, Тамилла Абуталыбова.

Экспрессивная пьеса-детектив, представляющая собой сатирическое исследование проблем общения, семьи и конфликта поколений, была написана Робером Тома в 1958 году и впервые поставлена на сцене Театра Эдуарда Vll в Париже в 1961 году.

Спектакль начинается со сцены подготовки к празднику в загородном доме, где восемь женщин собираются отмечать Рождество, но вдруг события приобретают неожиданный поворот - атмосфера омрачена убийством хозяина дома, тело которого обнаруживается в кабинете с ножом в спине.

С вызовом полиции затягивают в виду разного рода обстоятельств, а также вследствие того, что под подозрением находится каждая из восьми присутствующих.

И вот некогда прекрасные, милые дамы, как это часто бывает в критических ситуациях, готовы "заклевать" друг друга до смерти, разрушая идиллию дружной и благополучной семьи.

Всплывают на поверхность секреты и тайные желания, а копившиеся годами семейные проблемы начинают обсуждаться так рьяно, что труп отходит на второй план. Их взаимные упреки, причудливые отношения друг с другом, недомолвки накаляют обстановку, забавляя и удивляя одновременно. С каждой репликой, с каждым новым нелицеприятным фактом из жизни героинь, детектив перерастает в драму отношений, которая удивит зрителя неожиданным и совершенно непредсказуемым финалом.

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