В Баку состоялось праздничное открытие X фестиваля "Голос молодежи" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся X фестиваль "Gəncliyin səsi" (Голос молодежи), организованный министерством культуры Азербайджана и посвященный Дню молодежи Азербайджана (2 февраля), сообщает Trend Life.

На открытии вечера было отмечено, что основная цель проведения фестиваля – повышение интереса представителей молодежи к творческой сфере, а также выявление талантов. Приоритетным направлением фестиваля в этом году является привлечение творческих студентов к этому проекту. В связи с этим Государственный университет культуры и искусств и его Гуманитарный колледж, Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли, Национальная консерватория, Государственный экономический университет, Государственная академия художеств, Детская музыкальная школа поселка Мехдиабад Абшеронского района со своим преподавтельско-студенческим составом принимают активное участие в ряде мероприятий.

Гостям была представлена экспозиция "Tomrisin sorağında" и концерт ашугского искусства. Ведущей вечера была Семрай Алиева.

В рамках фестиваля в Баку и в регионах страны пройдет серия мероприятий. X фестиваль "Gəncliyin səsi" охватит такие сферы искусства, как музыка, театр, живопись, декоративно-прикладное искусство.

Среди представителей молодежи, которые выступят в ведущих учреждениях культуры страны, будут музыканты, актеры, художники, модельеры и т.д. С участием молодежи в Баку, Гяндже, Гахе и Сальяне пройдут концерты, кукольные спектакли, творческие ярмарки, тематические выставки. Также впервые в этом году в рамках фестиваля пройдет концертная программа, посвященная ашугскому искусству.

По случаю Дня молодежи 2 февраля в музеях при министерстве культуры Азербайджана проходит "День открытых дверей". Для представителей молодежи в возрасте от 14 до 29 лет вход свободный.

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