Впервые в Гяндже будет представлен проект "Наша музыкальная идентичность"

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова в рамках проекта "Наша музыкальная идентичность" (Musiqi kimliyimiz) пройдут вечера, посвященные ашугскому искусству, эпосам, имеющим многовековую историю, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Цель проекта - пропаганда среди молодежи национальных ценностей, представление древнего наследия широкой общественности.

Первый литературно-художественный вечер пройдет 2 марта в 19:00 и будет посвящен памяти выдающегося представителя азербайджанского ашугского искусства, мастера слова и саза Ашуга Алескера. Мероприятие будет организовано совместно с Союзом ашугов Азербайджана.

Билеты можно приобрести в кассах Гянджинской государственной филармонии и онлайн на iticket.az.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!